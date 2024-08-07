Андрей Валенский в гражданской жизни работал в театре имени Тараса Шевченко в Харькове, театре имени Леси Украинки и в театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра в Киеве. За время актерской карьеры снялся в ряде сериалов и фильмов, которые сделали его узнаваемым для публики. В каких кинокартинах снимался украинский защитник, читайте в материале Кино 24.

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Валенский в основном снимался в сериалах, как актер второго плана. Но даже эти роли не остались проходными в его карьере. С 2003 года Андрей начал появляться на телеэкранах. Некоторые могут помнить актера из сериалов и фильмов, которые были популярны в 2000-х годах:

"Овод" (2003);

"Седьмое небо" (2005);

"Золотые ребята" (2005);

"Один в новогоднюю ночь" (2006);

"Фабрика счастья" (2007);

"Ефросинья" (2010);

"Доярка из Хацапетовки – 3" (2011).

Но вот актером первого плана Валеньский снялся в двух телефильмах: "Пуговицы" (2008) и "Тапер" (2012).

О настоящей славе можно говорить благодаря ролям в популярных украинских сериалах, которые давно приковали к себе взгляды телезрителей. Среди них:

"Пес" (2015);

"На линии жизни" (2016);

"Плохой хороший коп" (2016);

"Тот, кто не спит" (2107);

"Вскрытие покажет" (2018);

"Слуга народа. Выбор" (2019);

"Горячий" (2022) и многие другие.

Напомним, что Андрей Валенский присоединился к Вооруженным силам Украины в 2023 году. По информации друзей, актер получил черепно-мозговую травму, контузии, множественных переломов и ожогов. Сейчас он находится в Киеве и нуждается в ряде операций и реабилитации.