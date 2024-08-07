Андрій Валенський у цивільному житті працював у театрі імені Тараса Шевченка у Харкові, театрі імені Лесі Українки й у театрі драми та комедії на Лівому березі Дніпра у Києві. За час акторської кар'єри знявся у низці серіалів і фільмів, які зробили його впізнаваним для публіки. У яких кінокартинах знімався український захисник, читайте в матеріалі Кіно 24.

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Валенський здебільшого знімався у серіалах, як актор другого плану. Але навіть ці ролі не залишились прохідними у його кар'єрі. З 2003 року Андрій почав з'являтись на телеекранах. Дехто може пам'ятати актора із серіалів і фільмів, які були популярні у 2000-х роках:

"Овод" (2003);

"Сьоме небо" (2005);

"Золоті хлопці" (2005);

"Сам у новорічну ніч" (2006);

"Фабрика щастя" (2007);

"Єфросинія" (2010);

"Доярка з Хацапетівки – 3" (2011).

Але от актором першого плану Валеньский знявся у двох телефільмах: "Ґудзики" (2008) й "Тапер" (2012).

Про справжню славу можна говорити завдяки ролям у популярних українських серіалах, які давно прикули до себе погляди телеглядачів. Серед них:

"Пес" (2015);

"На лінії життя" (2016);

"Поганий хороший коп" (2016);

"Той, хто не спить" (2107);

"Розтин покаже" (2018);

"Слуга народу. Вибір" (2019);

"Гарячий" (2022) та багато інших.

Нагадаємо, що Андрій Валенський долучився до Збройних сил України у 2023 році. За інформацією друзів, актор зазнав черепно-мозкової травми, контузії, множинних переломів та опіків. Зараз він перебуває у Києві та потребує низки операцій і реабілітації.