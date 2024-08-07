Сцену сменил на фронт: фильмография Андрея Валенского, который получил ранение на фронте
Известный украинский актер театра и кино присоединился к рядам ВСУ. Недавно стало известно, что Валенский получил серьезные ранения во время ведения боевых действий между Клещеевкой и Ивановским в Донецкой области.
Андрей Валенский в гражданской жизни работал в театре имени Тараса Шевченко в Харькове, театре имени Леси Украинки и в театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра в Киеве. За время актерской карьеры снялся в ряде сериалов и фильмов, которые сделали его узнаваемым для публики. В каких кинокартинах снимался украинский защитник, читайте в материале Кино 24.
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Валенский в основном снимался в сериалах, как актер второго плана. Но даже эти роли не остались проходными в его карьере. С 2003 года Андрей начал появляться на телеэкранах. Некоторые могут помнить актера из сериалов и фильмов, которые были популярны в 2000-х годах:
- "Овод" (2003);
- "Седьмое небо" (2005);
- "Золотые ребята" (2005);
- "Один в новогоднюю ночь" (2006);
- "Фабрика счастья" (2007);
- "Ефросинья" (2010);
- "Доярка из Хацапетовки – 3" (2011).
Но вот актером первого плана Валеньский снялся в двух телефильмах: "Пуговицы" (2008) и "Тапер" (2012).
О настоящей славе можно говорить благодаря ролям в популярных украинских сериалах, которые давно приковали к себе взгляды телезрителей. Среди них:
- "Пес" (2015);
- "На линии жизни" (2016);
- "Плохой хороший коп" (2016);
- "Тот, кто не спит" (2107);
- "Вскрытие покажет" (2018);
- "Слуга народа. Выбор" (2019);
- "Горячий" (2022) и многие другие.
Напомним, что Андрей Валенский присоединился к Вооруженным силам Украины в 2023 году. По информации друзей, актер получил черепно-мозговую травму, контузии, множественных переломов и ожогов. Сейчас он находится в Киеве и нуждается в ряде операций и реабилитации.