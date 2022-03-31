Анджелина Джоли, которая является послом доброй воли ООН, никогда не стояла в стороне от Украины. А во время войны она уделяет особое внимание украинцам: помогает беженцам, призывает жертвовать средства, распространяет миру правду о российско-украинской войне.

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Анджелина Джоли приехала к мальчику из Черновцов, который лечится в Италии

Во время визита в Рим звезда решила посетить Артема Кочергана из Черновцов, у которого в прошлом году обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Об этом сообщила мать мальчика в фейсбуке.

Анджелина Джоли – выдающаяся актриса, телеведущая, фотомодель, посол доброй воли ООН, сегодня посетила нас в больнице Bambino Gesù! Неожиданное, очень приятное и волнующее знакомство,

– написала Людмила Бабчук, опубликовав фото со звездой.