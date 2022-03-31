Анджеліна Джолі, яка є послом доброї волі ООН, ніколи не стояла осторонь України. А під час війни вона особливо приділяє увагу українцям: допомагає біженцям, закликає жертвувати кошти, поширює світу правду про російсько-українську війну.

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Анджеліна Джолі приїхала до хлопчика з Чернівців, який лікується в Італії

Під час візиту до Риму, зірка вирішила відвідати Артема Кочергана з Чернівців, у якого минулого року виявили гострий лімфобластний лейкоз. Про це повідомила мати хлопчика у фейсбуці.

Анджеліна Джолі – видатна акторка, телеведуча, фотомодель, посол доброї волі ООН, сьогодні навідалася до нас в лікарню Bambino Gesù! Неочікуване, дуже приємне і хвилююче знайомство,

– написала Людмила Бабчук, опублікувавши фото з зіркою.

У коментарях пані Людмила доповнила, що Джолі є чарівною жінкою з надзвичайно позитивною енергетикою, тендітною, жіночною і дуже милою. "Я ще досі не вірю, що побачила наживо Анджеліну Джолі", – сказала вона.