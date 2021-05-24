Еще один фильм в день релиза вышел на Netflix с украинской озвучкой и субтитрами

Уже не впервые на стриминговой платформе Netflix выходят фильмы с украинским дубляжом в первый день премьеры. Сегодня этот список дополнил зомби-боевик "Армия мертвецов" Зака Снайдера. Кроме того картина уже получила первые отзывы от топовых критиков.

21 мая на Netflix вышел зомби-боевик "Армия мертвецов" известного американского режиссера Зака Снайдера, который сразу доступен украинским поклонникам с полноценной украинской озвучкой и субтитрами.

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Сюжет картины "Армия мертвецов"

В основе истории – команда наемных грабителей, которые рискуют и отправляются в Лас-Вегас во время нашествия зомби. Они считают, что это идеальное время для того, чтобы ограбить казино.

Украинской версией фильма традиционно занималась студия Postmodern, которая является официальным партнером Netflix в Украине.



"Армия мертвецов" вышла на Netflix сразу с украинской озвучкой / Фото PlayUA (скриншот с Netflix)

Бюджет фильма составил почти 70 миллионов долларов. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes среди критиков составляет 71%, а по версии зрителей — 77%; на Metacritic соответственно 57% и 5,8%.

"Армия мертвецов" – не первый фильм, который выходит в онлайн-кинотеатре с украинским дубляжом в первый день премьеры. В мае 2021 года полноценные украинские субтитры и озвучку получили также и такие фильмы: "Галстон", "Женщина в окне". А в сентябре 2020 года на Netflix появился первый мультфильм на украинском языке – "Губка Боб в бегах".



Ранее лента "Смертельная зона" стала первым оригинальным фильмом Netflix с полноценной украинской озвучкой. Эта картина – фантастический боевик про роботов и андроидов с Энтони Маки, который вышел в январе 2021 года.



С тех пор Netflix добавил еще больше свежего контента с украинскими субтитрами и озвучкой. Также по соответствующим тэгам на стриминговом сервисе можно найти список доступного контента с украинским дубляжом и субтитрами.

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Кстати, по мотивам "Армии мертвецов" планируют сделать анимационный сериал "Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас" и приквел, производство которого завершилось в конце 2020 года.

Netflix в Украине

Международная версия Netflix работает в Украине с 2016 года, однако есть некоторые ограничения, включая неполную библиотеку контента от сторонних производителей в сравнении с США, оплату в евро и англоязычный интерфейс (в конце 2020 года добавили русскоязычный интерфейс).

В конце 2020 года мы узнали, что "Так Треба Продакшн" и Postmodern Postproduction стали первыми партнерами онлайн-кинотеатра в Украине. Запись украинской версии Netflix может произойти уже в 2021 году.

"Армия мертвецов" 2021: смотрите трейлер