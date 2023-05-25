"Контуженый, но живой": Ирина Целик рассказала о муже, который держит позиции в Бахмуте
Источник:Ирина Целик
Муж режиссера Ирины Целик, писатель Артем Чех, защищает Украину от подлого врага. Недавно он не выходил на связь пять дней, позже стало известно, что Чех получил контузию на позициях в Бахмуте.
Об этом Ирина Целик рассказала в фейсбуке. Она подчеркнула, что муж и его собратья "смогли выйти из ловушки, благодаря очень сильному ливню".
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Артем Чех получил контузию на фронте
Чех в последние дни был на позициях в Бахмуте. Почти пять дней не выходил на связь. Так бывает, конечно. Но лучше не буду рассказывать вам, что я чувствовала,
– поделилась Ирина Целик.
В какой-то момент Ирине Цылик позвонил побратиму Чеху и сообщил, что "он сам 300, а Чех норм, у него все спокойно": "Он лгал мне (я тебе, Юр, очень благодарна). Чех не совсем норм. Вчера он со своими пацанами наконец смогли выйти с позиций, и он записал мне быстрое видео, чтобы успокоить, мол, все, я на связи." Я не могу поверить, что это мой муж. Это какой-то другой человек с другими глазами".
Артём Чех / Скриншот сторис в инстаграме
"Осколок застрял в его рюкзаке в пачке сигарет"
Ирина Целик также сообщила, что Артем Чех получил контузию. "Контуженый, но живой. Лишь один осколок застрял в его рюкзаке в пачке сигарет. Кое-что из услышанного меня поразило до глубины души. 5 суток под бесконечным огнем, почти без воды, без еды. А Чех мне: "Я оставил там некоторые вещи… Мою кружку, ну блин!" Он с этой кружкой прошел 15 – 16-те годы под Попасной. Эмалированная кружка с нарисованным апельсином. Я тебе подарю все возможные кружки, любимый".
По словам режиссера, Артем Чех с собратьями смогли выйти из определенной ловушки благодаря очень сильному ливню. Собственно, видео этого ливня опубликовал военный Влад Горбач.
Артём Чех с собратьями / Скриншот сторис в инстаграме
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Что известно об Артеме Чехе
Артём Чех – украинский писатель. Имеет опыт работы актером Черкасского драматического театра и журналистом. В 2007 году стал победителем второго конкурса "Городской молодежный роман" от издательства "Фолио".
Известно, что произведения писателя были переведены на многие языки, в частности на немецкий, английский, польский и чешский.
Во время российско-украинской войны, Чех опубликовал в фейсбуке эмоциональное сообщение о том, как размышляет о смерти на войне. Автор подчеркнул, что в первую ночь в боях принял "возможность погибнуть как вероятность". Он много об этом думал, а также каждый день до гибели Махова (Александра Махова, журналист, погиб 4 мая 2022 – 24 Канал) заходил на его страницу. "Я знал, где он есть. И радовался, когда видел какой-то его пост. Облегченно вздыхал. Я ориентировался на его жизнь", – писал Чех. Но потом его не стало. И, как сообщил Чех, ему уже ничего не страшно.
Кроме того, писатель подчеркнул, что его родные или друзья редко затрагивают эту тему – темную и страшную. Но он пытается говорить, а еще Артем на войне почувствовал себя свободным, сильным и уравновешенным.