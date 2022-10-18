Звезда "Поймать Кайдаша" Бакланов объяснил, почему резко перешел на украинский

До 24 февраля звездные супруги Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару разговаривали по-русски. Однако они сознательно перешли на украинский язык не только в публичном пространстве, но и в быту. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" объяснил, что у него появилось отвращение к языку оккупанта.

Григорий Бакланов, как и его жена Анастасия Цимбалару, родом из Одесщины, поэтому с детства общались на русском. В интервью 24 канала актеры признались, что во время полномасштабной войны решили раз и навсегда отказаться от языка агрессора, поэтому сейчас на украинском с ними разговаривают даже русскоязычные родственники.

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Как Бакланов и Цымбалару перешли на украинский

После 24 февраля появилось отвращение к русскому языку и всему русскому. И пришло осознание, что мы несем ответственность за наше культурное пространство, за будущее поколение. Это была совершенно естественная реакция,

– высказался Григорий Бакланов.

В то время как Анастасия Цимбалару рассказала, что ее отвращение к русскому насколько сильно, что противно слушать даже свои же интервью.

"Недавно наткнулась на интервью, которое мы давали год назад. Там оба говорили по-русски. Это противно. Не знаю, как мы делали это. Сейчас смотрю и думаю: "Кто эти люди? Это вообще не мы". Очень рада, что мы избавились от этого, потому что сейчас стыдно", – искренне заявила актриса.

Жена Бакланов также поделилась с нами историей о значении языка на войне. Оказывается, в одном из прифронтовых сел местные не стали спасать раненого военного, потому что тот звал на помощь на русском. Украинцы были уверены, что это оккупант.

"Это был украинец, соседи сказали: "Если бы он кричал по-украински, конечно, мы бы помогли. Но он кричал по-русски. Мы были уверены, что это русский солдат". Все-таки иногда речь имеет значение, может спасти чью-то жизнь. Или же наоборот, как в этой истории", – подытожила Анастасия Цимбалару.

Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару / Фото Ульяны Журбы, 24 канал