Григорій Бакланов, як і його дружина Анастасія Цимбалару, родом з Одещини, тож з дитинства спілкувалися російською. В інтерв'ю 24 каналу актори зізналися, що під час повномасштабної війни вирішили раз і назавжди відмовитися від мови агресора, тож зараз українською з ними спілкуються навіть російськомовні родичі.

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Як Бакланов і Цимбалару перейшли на українську

Після 24 лютого з'явилася відраза до російської мови та всього російського. І прийшло усвідомлення, що ми несемо відповідальність за наш культурний простір, за майбутнє покоління. Це була абсолютно природна реакція,

– висловився Григорій Бакланов.

Тоді як Анастасія Цимбалару розповіла, що її відраза до російської наскільки сильна, що гидко слухати навіть свої ж інтерв'ю.

"Нещодавно натрапила на інтерв'ю, яке ми давали рік тому. Там обоє говорили російською. Це гидко. Не знаю, як ми робили це. Зараз дивлюсь і думаю: "Хто ці люди? Це взагалі не ми". Дуже рада, що ми позбулися цього, бо зараз соромно", – щиро заявила акторка.

Дружина Бакланов також поділилася з нами історією про значення мови на війні. Виявляється, в одному з прифронтових сіл місцеві не стали рятувати пораненого військового, бо той кликав на допомогу російською. Українці були впевнені, що це окупант.

"Це був українець, сусіди сказали: "Якби він кричав українською, звісно, що ми допомогли б. Але він кричав російською. Ми були впевнені, що це російський солдат". Все-таки іноді мова має значення, може врятувати чиєсь життя. Або ж навпаки, як у цій історії", – підсувала Анастасія Цимбалару.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару / Фото Уляни Журби, 24 канал