Фильм "Барби" вышел онлайн: где смотреть

Лента Греты Гервиг о кукле Барби вышла на сервисе MEGOGO 12 сентября. Украинцы могут посмотреть фильм "Барби" на украинском языке.

"Барби" стал самым кассовым в истории Warner Bros. За время проката он собрал более 1,3 миллиарда долларов и продолжает приносить десятки миллионов долларов еженедельно, информирует 24 Канал.

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Ранее речь шла о том, что фильм "Барби" стал самой успешной лентой в Украине от Warner Bros., который собрал более 110 миллионов гривен в течение 4 недель.

Барби стал доступен на MEGOGO

Большой успех возможен не только в кинематографии. Favbet помогает каждому стать главным героем своего фильма и наслаждаться вкусом победы.

Барбиленд имеет новый адрес – MEGOGO. Смотри новенький фильм Барби, который расскажет о приключениях невероятной куклы в реальном мире! И там еще будет Кен,

– написали представители MEGOGO.

По сюжету Барби наслаждается идеальной жизнью в мире Барбиленда, но после ряда неожиданных обстоятельств ей придется переехать в реальный мир людей, где она будет пытаться найти свое собственное счастье. Вскоре она понимает, что настоящее совершенство приходит только через внутреннюю гармонию. Главные роли в ленте сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.

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"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма