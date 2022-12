По информации Министерства здравоохранения Украины, посольства Эстонии и Украины в Великобритании организовали благотворительный вечер, на котором собрали на три кареты скорой помощи.

Бенедикт Камбербетч и Джуд Лоу присоединились к сбору средств на кареты скорой помощи для Украины

С призывом поддержать инициативу на происходящем выступили актеры Бенедикт Камбербетч и Джуд Лоу. Удалось собрать 90 000 фунтов стерлингов (4 миллиона гривен, – 24 канал), и, как следствие, – к нам прибыли целых три таких автомобиля!,

– написало Министерство здравоохранения Украины в фейсбуке.

Министерство подчеркнуло, что эти машины приспособлены к работе в тяжелых условиях и смогут проехать и спасти жизнь там, где бы обычные авто не справились: "Очень приятный и очень важный подарок!".

Кареты скорой помощи для Украины / Фото из фейсбука Министерства здравоохранения Украины

"Благодарим братскую Эстонию, Estonian Embassy in London и всех друзей Украины за то, что не устают помогать. Отдельная благодарность Министерству иностранных дел Украины / MFA of Ukraine и Embassy of Ukraine to the UK – жизни, которые спасут эти "скорые", будут спасены благодаря вам !", – дополнило оно.