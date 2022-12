За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, посольства Естонії та України у Великій Британії організували благодійний вечір, на якому зібрали на три карети швидкої допомоги.

Читайте також Голлівудський актор Лієв Шрайбер збирає кошти на закупівлю генераторів для українських лікарів

Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу приєдналися до збору коштів на карети швидкої допомоги для України

З закликом підтримати ініціативу на події виступили актори Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу. Вдалося зібрати 90 000 фунтів стерлінгів (4 мільйони гривень, – 24 канал), і, як наслідок, – до нас прибули цілих три такі автомобілі!,

– написало Міністерство охорони здоров'я України у фейсбуці.

Міністерство наголосило, що ці машини пристосовані до роботи у важких умовах і зможуть проїхати й врятувати життя там, де звичайні авто не впоралися б: "Дуже приємний і дуже важливий подарунок!".

Карети швидкої допомоги для України / Фото з фейсбуку Міністерства охорони здоров'я України

"Дякуємо братній Естонії, Estonian Embassy in London та всім друзям України за те, що не втомлюються допомагати. Окрема подяка Міністерству закордонних справ України / MFA of Ukraine та Embassy of Ukraine to the UK – життя, які врятують ці "швидкі", будуть врятовані завдяки вам!", – доповнило воно.

Нагадаємо, нещодавно Лієв Шрайбер анонсував збір коштів на закупівлю генераторів українським медикам. Він записав відео зі зверненням до своїх підписників та жителів США, в якому наголосив, що Росія завдала найсильнішого удару по енергосистемі України. Українці залишилися без світла, води, тепла, інтернету та мобільного зв’язку.