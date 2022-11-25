На своїй сторінці в інстаграмі Шрайбер опублікував відео зі зверненням до своїх підписників та жителів США. Він наголосив, що Росія завдала найсильнішого удару по енергосистемі України. Українці залишилися без світла, води, тепла, інтернету та мобільного зв’язку.

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Лієв Шрайбер організував збір коштів на купівлю генераторів для медиків в Україні

"Сьогодні ми запускаємо збір коштів на купівлю генераторів для українських лікарів на честь Дня подяки, – заявив Шрайбер. – Найкраща форма подяки – це відчутна підтримка. Українські лікарі працюють під обстрілами та бомбардуваннями з першого дня війни. Щодня вони творять чудеса своїми руками, рятуючи життя людей. Вони досить хоробрі, щоб працювати при світлі свічок та ліхтариків. Треба створити простір, де вони можуть просто виконувати свою роботу, дуже важливу роботу для порятунку життів", – продовжив він.

Лінк на збір коштів Лієв Шрайбер залишив у шапці свого профілю.

Я вдячний Україні за битву, яку її народ веде щодня просто за право на існування. Я вдячний за нагадування про необхідність дорожити та захищати свободи та привілеї, які є у нас у нашій власній країні. Наскільки вони є важливими для нашого способу життя,

– прокоментував Шрайбер.

"Медичні установи в регіонах, найбільш вразливих до перебоїв у подачі електроенергії, будуть оснащені генераторами, що дозволить лікарям приймати пацієнтів та проводити операції навіть за умов повного відключення електроенергії", – підсумував він.

Лієв Шрайбер збирає кошти на генератори для українських медиків: дивіться відео

Українці в коментарях подякували акторові фільму "Люди-Х: Росомаха" та сценаристу за таку підтримку України:

"На жаль, це все правда і відбувається це у 21 столітті. Дякую за підтримку. Невже ми залишаємося без світла, тепла у будинках та води… Вчора в нашій країні було повне відключення світла…";

"Дякую, люди, які підтримують Україну. Ви обрали сторону світла та людяності";

"Дякуємо за підтримку! Бережіться! У Вас велике серце! Миру і любові Вам і Вашій батьківщині!";

"Щиро дякую за вашу підтримку. Вітаю всіх з Днем подяки! Нехай світло завжди буде з вами й війна ніколи не торкнеться вашого будинку. Будьте вдячні та проводьте час зі своєю родиною, ми знаємо, як ніхто, це найголовніше у нашому житті".

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Лієв Шрайбер збирає кошти на генератори / Фото з сайту donorbox.org

Що відомо про Лієва Шрайбера

Голлівудський актор має українське коріння. Його дідусь – родом з України. А ще у 2005 році режисер зняв фільм про Україну. В інтерв’ю виданню "Голос Америки" Шрайбер розповів, що причинною цього проєкту стало зацікавлення у його походженні. У розмові з журналісткою він зізнався: "Я знав, що маю дідуся з України". Однак, за його словами, він ніколи не розповідав історію України чи свою власну історію.

Українцям Шрайбер може бути відомим за ролями у фільмах "Люди-Х: Росомаха" та "Крик". Крім цього, він знявся у таких проєктах:

"Кейт і Лео";

"Солт";

"Французький вісник";

Дощовий день у Нью-Йорку";

"Сфера";

"Ціна страху" та інші.

Нещодавно Лієв Шрайбер відреагував на звільнення Херсону. Свій допис в інстаграмі він підписав лаконічно, але зрозуміло: "Слава Україні!".