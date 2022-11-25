На своей странице в инстаграме Шрайбер опубликовал видео с обращением к своим подписчикам и жителям США. Он подчеркнул, что Россия нанесла сильнейший удар по энергосистеме Украины. Украинцы остались без света, воды, тепла, интернета и мобильной связи.

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Лиев Шрайбер организовал сбор средств на покупку генераторов для медиков в Украине

"Сегодня мы запускаем сбор средств на покупку генераторов для украинских врачей в честь Дня Благодарения, – заявил Шрайбер. – Лучшая форма благодарности – это ощутимая поддержка. Украинские врачи работают под обстрелами и бомбардировками с первого дня войны. Каждый день они творят чудеса своими руками, спасая жизнь людей. Они достаточно храбры, чтобы работать при свете свечей и фонариков. Надо создать пространство, где они могут просто выполнять свою работу, очень важную работу по спасению жизней", – продолжил он.

Ссылку на сбор средств Лиев Шрайбер оставил в шапке своего профиля.

Я благодарен Украине за битву, которую ее народ ведет каждый день просто за право существования. Я благодарен за напоминание о необходимости дорожить и защищать свободы и привилегии, которые есть у нас в нашей стране. Насколько они важны для нашего образа жизни,

– прокомментировал Шрайбер.

"Медицинские учреждения в регионах, наиболее уязвимых к перебоям в подаче электроэнергии, поэтому будут оснащены генераторами, что позволит врачам принимать пациентов и проводить операции даже при полном отключении электроэнергии", – подытожил он.

Лиев Шрайбер собирает средства на генераторы для украинских медиков: смотрите видео

Украинцы в комментариях поблагодарили актера фильма "Люди-Х: Росомаха" и сценариста за такую поддержку Украины:

"К сожалению, это все правда и происходит это в 21 веке. Спасибо за поддержку. Неужели мы остаемся без света, тепла в домах и воде… Вчера в нашей стране было полное отключение света…";

"Спасибо, люди, которые поддерживают Украину. Вы выбрали сторону света и человечности";

"Спасибо за поддержку! Берегитесь! У Вас большое сердце! Мира и любви Вам и Вашей родине!";

"Искренне спасибо за вашу поддержку. Поздравляю всех с Днем Благодарения! Пусть свет всегда будет с вами и война никогда не коснется вашего дома. Будьте благодарны и проводите время со своей семьей, мы знаем, как никто, это самое главное в нашей жизни".

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Лиев Шрайбер собирает средства на генераторы / Фото с сайта donorbox.org

Что известно о Лиеве Шрайбере

Голливудский актер имеет украинские корни. Его дедушка – родом из Украины. А еще в 2005 году режиссер снял фильм об Украине. В интервью изданию "Голос Америки" Шрайбер рассказал, что причиной этого проекта стал интерес к его происхождению. В разговоре с журналисткой он признался: "Я знал, что у меня дедушка из Украины". Однако, по его словам, он никогда не рассказывал истории Украины или своей собственной истории.

Украинцам Шрайбер может быть известен по ролям в фильмах "Люди-Х: Росомаха" и "Крик". Кроме этого, он снялся в следующих проектах:

"Кейт и Лео";

"Солт";

"Французский вестник";

Дождливый день в Нью-Йорке";

"Сфера";

"Цена страха" и другие.

Недавно Лиев Шрайбер отреагировал на увольнение Херсона. Свое сообщение в инстаграме он подписал лаконично, но понятно: "Слава Украине!".