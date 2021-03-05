В Германии завершился ежегодный кинофестиваль кино Берлинале-2021. Организаторы уже представили победителей премии. Вошла ли в этот список украинская лента "СТОП-ЗЕМЛЯ" и кто стал лауреатами Берлинале-2021 – смотрите в материале.

Результаты фестиваля Берлинале приковали внимание киноманов. А все потому, что главную победу одержал фильм румынского режиссера Раду Жуде "Невезучий трах, или Безумное порно". В то же время украинская лента "СТОП-ЗЕМЛЯ" не вошла в список лауреатов Берлинале-2021.

Более о фильме Вышел трейлер украинского фильма "СТОП-ЗЕМЛЯ", который вошел в программу Берлинале-2021

Берлинале-2021: победители

Главный конкурс

Золотой медведь за лучший фильм – "Невезучий трах, или Безумное порно" (Раду Жуде). Лента рассказывает об учительнице истории, чье интимное видео попало в сеть.

"Невезучий трах, или Безумное порно": смотрите трейлер

Серебряный медведь за лучшую режиссуру – Денес Надь за фильм "Естественный свет"

Гран-при жюри – Рюсуке Хамагути за драму "Колесо фортуны и фантазии"

Специальная награда жюри – Мария Спет ("Герр Бахманн и его класс")

Лучшая главная роль – Марен Эггерт ("Я твой человек")

Лучшая второстепенная роль – Лила Киссленнгер ("Лес – я вижу тебя повсюду ")

Лучший сценарий – "Введение" режиссера Хон Сансу

Серебряный медведь за выдающийся вклад – режиссер Йибран Асуад

Программа Encounters

Лучший фильм – "Мы" (Алис Диоп)

Найукращий режиссер – Рамон и Сильван Цюрхер ( "Девочка и паук») и Дени Коте ( "Социальная гигены")

Специальный приз жюри – "Вкус" (Ли Бао)

Как прошел Берлинале-2021

Пандемия коронавируса повлияли на проведение Берлинале-2021. Организаторы события решили разделить кинофестиваль на две части: презентации лент и голосования провели с 1 по 5 марта, а вот торжественную часть перенесли на 9 июня.