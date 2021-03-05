Берлинале-2021 покорил фильм о порновидео учительницы: все победители фестиваля
В Германии завершился ежегодный кинофестиваль кино Берлинале-2021. Организаторы уже представили победителей премии. Вошла ли в этот список украинская лента "СТОП-ЗЕМЛЯ" и кто стал лауреатами Берлинале-2021 – смотрите в материале.
Источник:Берлінале
Результаты фестиваля Берлинале приковали внимание киноманов. А все потому, что главную победу одержал фильм румынского режиссера Раду Жуде "Невезучий трах, или Безумное порно". В то же время украинская лента "СТОП-ЗЕМЛЯ" не вошла в список лауреатов Берлинале-2021.
Более о фильме Вышел трейлер украинского фильма "СТОП-ЗЕМЛЯ", который вошел в программу Берлинале-2021
Берлинале-2021: победители
Главный конкурс
- Золотой медведь за лучший фильм – "Невезучий трах, или Безумное порно" (Раду Жуде). Лента рассказывает об учительнице истории, чье интимное видео попало в сеть.
"Невезучий трах, или Безумное порно": смотрите трейлер
- Серебряный медведь за лучшую режиссуру – Денес Надь за фильм "Естественный свет"
- Гран-при жюри – Рюсуке Хамагути за драму "Колесо фортуны и фантазии"
- Специальная награда жюри – Мария Спет ("Герр Бахманн и его класс")
- Лучшая главная роль – Марен Эггерт ("Я твой человек")
- Лучшая второстепенная роль – Лила Киссленнгер ("Лес – я вижу тебя повсюду ")
- Лучший сценарий – "Введение" режиссера Хон Сансу
- Серебряный медведь за выдающийся вклад – режиссер Йибран Асуад
Программа Encounters
- Лучший фильм – "Мы" (Алис Диоп)
- Найукращий режиссер – Рамон и Сильван Цюрхер ( "Девочка и паук») и Дени Коте ( "Социальная гигены")
- Специальный приз жюри – "Вкус" (Ли Бао)
Как прошел Берлинале-2021
Пандемия коронавируса повлияли на проведение Берлинале-2021. Организаторы события решили разделить кинофестиваль на две части: презентации лент и голосования провели с 1 по 5 марта, а вот торжественную часть перенесли на 9 июня.
Изменения коснулись и голосования членов жюри. Во время пандемии для 6 режиссеров провели отдельные показы фильмов. Адина Пинтилие, Джанфранко Рози, Ясмила Збанич, Ильдико Ениеди имели возможность посмотреть работы номинантов на большом экране в кинотеатре Берлина. А вот режиссеры Надав Лапид и Мохаммад Расулофу решили не лететь специально для показов в Германию. Они пересмотрели все ленты онлайн, не покидая своих домов в Израиле и Иране.
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