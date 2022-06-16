Разговаривая с Саванной Гатри из TODAY в интервью для NBC News, актриса "Аквамена" сказала: "Абсолютно. Я люблю его. Я любила его всем сердцем". Герд сказала о Джонни Деппе.

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Эмбер Герд призналась, что до сих пор любит Деппа

Я любила его всем сердцем и делала все, что могла, чтобы наладить глубоко сломанные отношения. И не смогла. У меня совсем нет к нему негативных чувств или злобы. Знаю, это может быть трудно понять, или легко – если вы когда-нибудь любили,

– заявила актриса.

Эмбер также добавила, что сожалеет о том, что делала по Деппу. Но она подчеркнула, что руку на мужчину могла поднять только в ответ на насилие.

"Я никогда этого не инициировала, я отвечала. Когда ты живешь в насилии, и оно становится нормой – как я говорила в своих показаниях – ты должен адаптироваться", – сказала она.

После оглашения приговора этого месяца актриса опубликовала заявление, в котором говорилось, что звезда испытывает разочарование, которое "не передать словами".

"У меня разбито сердце, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять влиянию моего бывшего мужа", – говорила она.

Еще больше Герд разочарована тем, что это (решение суда – кино 24) означает для других женщин: "Это неудача. Это возвращает время туда, когда женщину, которая говорила публично, можно было опозорить и унизить. Это отвергает представление о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно".

Эмбер завершила свое заявление, написав, что ей грустно из-за того, что она проиграла это дело, но "еще печальнее то, что я, кажется, потеряла право, которое, как мне казалось, я имела как американка – говорить свободно и открыто".

Кстати говоря. Больше о суде Джонни Деппа и Герд читайте по ссылке.

Напомним, недавно Депп создал аккаунт в токтоке, где поблагодарил своих поклонников и показал фрагменты из недавнего музыкального тура по Великобритании с Джеффом Бэком.