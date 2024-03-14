На днях она даже назвала имя продюсера, который к этому причастен. Болдуин же утверждает, что в этих отношениях проявляла инициативу именно Шэрон. В частности, он сказал, что актриса обещала подругам влюбить в себя партнера, а он отверг ухаживания коллеги.

Советуем Для весенних вечеров: 5 высокорейтинговых мини-сериалов с небанальным сюжетом

Билли Болдуин пригрозил Шэрон Стоун компроматом: что произошло

По словам Билли Болдуина, тем человеком, который из них двоих действительно имел романтический интерес на площадке ленты "Треска" 30 лет назад, была именно Шэрон Стоун. Актер утверждает, что тогда Стоун была влюблена в этого, но он отказал ее ухаживаниям, поэтому теперь Шэрон распространяет ложные слухи.

Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне все эти годы? Она все еще влюблена в меня, или ей все еще больно после всех этих лет, потому что я отверг ее ухаживания?

– написал 61-летний Болдуин.

По его словам, после проб Шэрон Стоун рассказала своей подруге Дженис Дикинсон: "Я заставлю его так сильно влюбиться в меня, что ему закружится голова". Однако, кажется, актрисе не удалось заинтересовать Болдуина.

У меня на нее куча компромата. Столько, что у нее голова закружится, но я молчал. Интересно, стоит ли мне написать книгу и рассказать много-много тревожных, извращенных и непрофессиональных историй о Шэрон? Это было бы смешно

– пригрозил брат Алека Болдуина.

Шэрон Стоун назвала имя продюсера, который принуждал ее к интиму с Болдуином

Впервые об этой ситуации актриса рассказала в своих мемуарах в 2021 году, но тогда она не упоминала конкретных имен. Теперь Шэрон признала, что к интимным отношениям ее принуждал покойный продюсер Роберт Эванс. По ее словам, Эванс просил, чтобы она переспала с актером Билли Болдуином, братом Алека Болдуина.



Шэрон Стоун и Билли Болдуин в фильме "Щепка" / Кадр из фильма

Все для того, чтобы Болвин лучше справлялся с задачами на съемочной площадке. Однако, только сейчас, через 30 лет, ситуация приобретает огласку и раскрывается все больше вариантов развития событий.