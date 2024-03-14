Днями вона навіть назвала ім'я продюсера, який до цього причетний. Болдвін же стверджує, що у цих стосунках проявляла ініціативу саме Шерон. Зокрема, він сказав, що акторка обіцяла подругам закохати в себе партнера, а він відкинув залицяння колеги.

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Біллі Болдвін пригрозив Шерон Стоун компроматом: що сталося

За словами Біллі Болдвіна, тією людиною, яка з них двох справді мала романтичний інтерес на майданчику стрічки "Тріска" 30 років тому, була саме Шерон Стоун. Актор стверджує, що тоді Стоун була закоханою у цього, але він відмовив її залицянням, тому тепер Шерон поширює хибні чутки.

Не розумію, чому Шерон Стоун продовжує говорити про мене усі ці роки? Вона все ще закохана в мене чи їй все ще боляче після всіх цих років, тому що я відкинув її залицяння?

– написав 61-річний Болдвін.

За його словами, після проб Шерон Стоун розповіла своїй подрузі Дженіс Дікінсон: "Я змушу його так сильно закохатися у мене, що йому закрутиться голова". Проте, здається, актрисі не вдалося зацікавити Болдвіна.

У мене на неї купа компромату. Стільки, що у неї голова закрутиться, але я мовчав. Цікаво, чи варто мені написати книгу і розповісти багато-багато тривожних, збочених і непрофесійних історій про Шерон? Це було б смішно

– пригрозив брат Алека Болдвіна.

Шерон Стоун назвала ім'я продюсера, який змушував її до інтиму з Болдвіном

Вперше про цю ситуацію акторка розповіла у своїх мемуарах у 2021 році, але тоді вона не згадувала конкретних імен. Тепер Шерон визнала, що до інтимних стосунків її примушував покійний продюсер Роберт Еванс. За її словами, Еванс просив, аби вона переспала з актором Біллі Болдвіном, братом Алека Болдвіна.



Шерон Стоун та Біллі Болдвін у фільмі "Тріска" / Кадр із фільму

Усе задля того, аби Болвін краще справлявся з завданнями на знімальному майданчику. Проте, лише зараз, через 30 років, ситуація набуває розголосу та розкривається все більше варіантів розвитку подій.