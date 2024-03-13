Наразі Шерон визнала, що до інтимних стосунків її примушував Роберт Еванс разом з актором Біллі Болдвіном, братом Алека Болдвіна. Крім того, акторка розповіла, як продюсер виправдовував свої вимоги.

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Шерон Стоун розповіла, який продюсер примушував її до інтиму з Болдвіном

Після величезного успіху "Основного інстинкту", фільм "Тріска" став наступним проектом для Шерон Стоун. Продюсери розраховували на те, що акторка принесе їм ще один популярний фільм і буде виконувати їхні вимоги.

Щоб зробити Біллі більш розкутим, Роберт Еванс попросив Шерон зайнятись сексом з Болдвіном. Продюсер вважав, що це може сприяти виникненню хімії між ними.

Він сказав, що нам потрібно, щоб він став краще проявлятися у фільмі, адже саме в ньому полягала проблема. І якби я могла переспати з Болдвіном, тоді на екрані в нас була б хімія. І якби я просто зайнялася з ним сексом, це врятувало б фільм, і що справжня проблема взагалі була в мені, тому що я була стривоженою. І що я взагалі поводжуся не як справжня акторка,

– розповіла Шерон.

Після цих вимог Стоун була обуреною, оскільки Еванс ігнорував її рекомендації щодо вибору головного актора. Після того, як гра Болдвіна не влаштовувала його, він почав примушувати Шерон до інтимних відносин із ним.

Шерон Стоун пригадала інший досвід

Акторка згадала про зйомки в "Основному інстинкті" та підкреслила, що під час зйомок цього фільму їй не приходилося вступати в інтимні відносини з Майклом Дугласом для покращення його роботи.

Мені не потрібно було спати з Майклом Дугласом. Він міг прийти на роботу і знати, як домогтися поставлених цілей, вимовити цю фразу, відрепетирувати і зняти дубль,

– сказала Стоун.

Зауважимо, що фільм "Тріска" зібрав в прокаті значну суму в розмірі 280 мільйонів доларів, хоча так і не досяг очікуваних результатів.