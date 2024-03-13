Сейчас Шэрон признала, что к интимным отношениям ее принуждал Роберт Эванс вместе с актером Билли Болдуином, братом Алека Болдуина. Кроме того, актриса рассказала, как продюсер оправдывал свои требования.

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Шэрон Стоун рассказала, какой продюсер принуждал ее к интиму с Болдуином

После огромного успеха "Основного инстинкта", фильм "Треска" стал следующим проектом для Шэрон Стоун. Продюсеры рассчитывали на то, что актриса принесет им еще один популярный фильм и будет выполнять их требования.

Чтобы сделать Билли более раскованным, Роберт Эванс попросил Шэрон заняться сексом с Болдуином. Продюсер считал, что это может способствовать возникновению химии между ними.

Он сказал, что нам нужно, чтобы он стал лучше проявляться в фильме, ведь именно в нем заключалась проблема. И если бы я могла переспать с Болдуином, тогда на экране у нас была бы химия. И если бы я просто занялась с ним сексом, это спасло бы фильм, и что настоящая проблема вообще была во мне, потому что я была встревоженной. И что я вообще веду себя не как настоящая актриса,

– рассказала Шэрон.

После этих требований Стоун была возмущенной, поскольку Эванс игнорировал ее рекомендации по выбору главного актера. После того, как игра Болдуина не устраивала его, он начал принуждать Шэрон к интимным отношениям с ним.

Шэрон Стоун вспомнила другой опыт

Актриса вспомнила о съемках в "Основном инстинкте" и подчеркнула, что во время съемок этого фильма ей не приходилось вступать в интимные отношения с Майклом Дугласом для улучшения его работы.

Мне не нужно было спать с Майклом Дугласом. Он мог прийти на работу и знать, как добиться поставленных целей, произнести эту фразу, отрепетировать и снять дубль,

– сказала Стоун.

Заметим, что фильм "Треска" собрал в прокате внушительную сумму в размере 280 миллионов долларов, хотя так и не достиг ожидаемых результатов.