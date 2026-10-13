Эти истории поразили весь мир: биографические фильмы, которые стоит посмотреть хотя бы раз
Иногда реальная жизнь подбрасывает такие сюжеты, что голливудским сценаристам остается только позавидовать. Кто-то создает многомиллиардную империю, кто-то меняет историю человечества, а кому-то приходится бороться со своими страхами, чтобы просто выступить с речью. И все это без фантастики и вымышленных супергероев.
"24 Канал" собрал пять захватывающих фильмов, которые отлично подойдут для вечернего просмотра. Здесь есть истории мировых знаменитостей, потрясающие взлеты и решения, навсегда изменившие мир. Хотя не все герои этих фильмов заслуживают аплодисментов.
"Король говорит!"
Год: 2010
Жанр: биографическая, историческая драма
IMDb: 8,0
Будущий британский король Георг VI страдает от сильного заикания, которое превращает каждое публичное выступление в настоящее испытание. Когда обстоятельства вынуждают его взойти на престол, он обращается за помощью к необычному логопеду Лайонелу Логу.
Что говорят критики: Роджер Эберт высоко оценил игру Колина Ферта и Джеффри Раша, а также эмоциональную силу финальной речи. Критик назвал картину удачной исторической и личной драмой.
"Король говорит!": смотреть трейлер
"Основатель"
Год: 2016
Жанр: биографическая, бизнес-драма
IMDb: 7,2
Обычный продавец миксеров Рэй Крок знакомится с братьями Макдональдами, которые создали необычный ресторан быстрого питания. Мужчина сразу понимает, что перед ним золотая жила, и решает превратить маленькое заведение в международную империю.
Что говорят критики: Мэтт Золлер Сайтц из RogerEbert отметил блестящую игру Майкла Китона и неоднозначный образ главного героя. В то же время он раскритиковал чрезмерное количество объяснений и недостаточно раскрытых женских персонажей.
"Основатель": смотреть трейлер
"Оппенгеймер"
Год: 2023
Жанр: биографическая, историческая драма, триллер
IMDb: 8,2
Физик Роберт Оппенгеймер возглавляет секретный американский проект по созданию атомной бомбы. Его научное открытие навсегда меняет ход истории, но в то же время заставляет ученого столкнуться с моральными последствиями собственной работы.
Что говорят критики: Мэтт Золлер Сайтц из RogerEbert особо отметил режиссерское мастерство Нолана и игру Киллиана Мерфи. По его мнению, главная сила фильма заключается не столько в зрелищных взрывах, сколько в психологическом портрете человека, изменившего мир.
"Оппенгеймер": смотреть трейлер
"Пеле: Рождение легенды"
Год: 2016
Жанр: биографическая, спортивная драма
IMDb: 7,1
Маленький мальчик из бедной бразильской семьи мечтает стать большим футболистом. Несмотря на финансовые трудности, предрассудки и многочисленные препятствия, он уверенно идет к своей цели. Фильм рассказывает о детстве и юности легендарного Пеле, который уже в 17 лет помог сборной Бразилии выиграть чемпионат мира.
Что говорят критики: Джордан Гоффман из The Guardian отнесся к фильму довольно сдержанно. Он раскритиковал предсказуемый сюжет и чрезмерную сентиментальность. В то же время история становления футбольной легенды может заинтересовать поклонников спорта.
"Пеле: Рождение легенды": смотреть трейлер
"Богемская рапсодия"
Год: 2018
Жанр: биографическая, музыкальная драма
IMDb: 7,9
Фредди Меркьюри – молодой музыкант с большими амбициями, который вместе с группой Queen постепенно покоряет мировые сцены. Однако за безумной популярностью скрываются личные проблемы, сложные отношения и борьба с самим собой.
Что говорят критики: Обозреватели The Guardian высоко оценили перевоплощение Рами Малека в Фредди Меркьюри, однако раскритиковали сценарий за упрощение биографии певца и исторические неточности. Особенно много вопросов вызвало изображение его личной жизни.
"Богемская рапсодия": смотреть трейлер
А если после серьезных "биографических драм" захочется чего-то полегче, у нас для вас есть подборка романтических комедий 90-х.