Где смотреть фильм "Битва за битвой", который стал триумфатором Оскара-2026
98-я церемония вручения премии Оскар уже позади. Победу в одной из самых главных номинаций, "Лучший фильм", одержала черная комедия "Битва за битвой".
Фильм Пола Томаса Андерсона также получил больше всего статуэток Оскара-2026, победив в пяти номинациях. Где смотреть оскароносную ленту, узнавайте в материале 24 Канала.
Не пропустите Его обожают в Украине и мире: какой фильм Netflix торжествовал на Оскаре-2026
Где смотреть фильм "Битва за битвой"?
Черную комедию от режиссера Пола Томаса Андерсона можно посмотреть на Киевстар ТВ, оформив платную подписку. Главные роли в фильме "Битва за битвой" сыграли Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн.
Отметим, что Леонардо Ди Каприо боролся за победу в номинации "Лучшая мужская роль", однако выиграл Майкл Б. Джордан, который снялся в историческом сверхъестественном фильме ужасов "Грешники". А вот Шон Пенн получил третью статуэтку Оскара. Актер победил в номинации "Лучшая мужская роль второго план", но на церемонии не появился. Дело в том, что он приехал в Украину и уже встретился с Владимиром Зеленским.
О чем фильм "Битва за битвой"?
В центре сюжета – Пэт Кэлхун. Ранее он был членом террористической организации, которая боролась с системой. У мужчины завязались отношения с другой участницей группировки – Перфидией. У них родилась дочь Шарлин.
Когда Перфидия вернулась к революционной деятельности, ее задержали. В то же время у Пета и Шарлин началась новая жизнь. Теперь они известны под другими именами – Боб и Вилла.
Через 16 лет дочь Боба похищает его давний враг. Чтобы спасти Виллу, он вынужден действовать совместно с бывшими соратниками.
"Битва за битвой": смотрите онлайн трейлер фильма
В каких номинациях победил фильм "Битва за битвой"?
"Лучший фильм"
"Лучший кастинг" (кастинг-директор Кассандра Кулукундис)
"Лучший адаптированный сценарий" (сценарий Пола Томаса Андерсона)
"Лучшая мужская роль второго плана" (Шон Пенн)
"Лучшая режиссерская работа" (Пол Томас Андерсон)