Пятница, плед и "Блаженство": что посмотреть после тяжелой рабочей недели
- Фильм "Блаженство" – фантастическая мелодрама 2021 года, режиссером которой выступил Майкл Кегилл, рассказывает о Греге, чей мир переворачивается после встречи с Изабель.
- Основные роли в фильме исполнили Оуэн Уилсон и Сальма Хайек; история разворачивается вокруг идеи параллельной реальности и поиска настоящего мира.
Наконец тяжелая рабочая неделя позади, а впереди – время для себя и перезагрузки. Поэтому стоит выбрать на вечер фильм, который поможет вам расслабиться и окунуться в интересную историю с увлекательным сюжетом.
Хорошим вариантом может стать просмотр фильма "Блаженство". В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и других преимуществах ленты.
Что известно о фильме "Блаженство"?
"Блаженство" – это фантастическая мелодрама, премьера которой состоялась в феврале 2021 года. Режиссером фильма стал Майкл Кэгилл. Это история, которая погружает зрителя в мир интриги, философских размышлений и параллельной реальности.
Фильм рассказывает о Греге – на первый взгляд, обычного человека, который пытается удержаться на плаву в жестокой реальности. Но в один момент его жизнь переворачивается с ног на голову после встречи с загадочной Изабель.
"Блаженство": смотрите онлайн трейлер фильма
Она убеждена, что мир, в котором живет человечество, – это искалеченная реальность, создана для страданий, и настоящий мир существует где-то за пределами этого ужаса.
Сначала Грег считает Изабель сумасшедшей, однако со временем события вокруг кардинально меняют его восприятие. В определенный момент их миры начинают опасно сталкиваться, и Грег и Изабель оказываются на распутье. Перед ними встает непростой выбор: остаться в жестокой, но знакомой реальности или рискнуть всем ради желанной жизни, где царят свобода и любовь, даже если этот мир может оказаться иллюзорным.
Главные роли в фильме исполнили:
- Оуэн Уилсон – Грег
- Сальма Хайек – Изабель
- Мейделин Зима – Дорис
- Дерон Хортон
- Джордж Лендеборг-младший – Артур
- Джошуа Леонард – Кэмерон
- Неста Купер – Эмили Стив
- Зисис – Бьорн
- Дейн Каталано
Какие еще фильмы посмотреть на выходных?
Пока за окном – настоящая зимняя метель, а позади тяжелая рабочая неделя, для просмотра стоит выбрать фильмы, которые помогут создать соответствующее настроение. Это ленты с совершенно разными жанрами, актерскими составами и сюжетными линиями, что вдохновляют.
Среди фильмов, которые стоит выбрать для просмотра, если вы не хотите включать мелодраму "Блаженство", есть такие ленты:
- "Этернавт"
- "Снежное сообщество"
- "Против льда"
- "Три орешка для Золушки"
- "Пусть снег идет"
- "Незабываемое Рождество"
Выбирайте ленту для своего вечернего релакса по ссылке и наслаждайтесь атмосферой.