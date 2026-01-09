Укр Рус
Кино Фильмы Пятница, плед и "Блаженство": что посмотреть после тяжелой рабочей недели
9 января, 13:20
2

Пятница, плед и "Блаженство": что посмотреть после тяжелой рабочей недели

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Фильм "Блаженство" – фантастическая мелодрама 2021 года, режиссером которой выступил Майкл Кегилл, рассказывает о Греге, чей мир переворачивается после встречи с Изабель.
  • Основные роли в фильме исполнили Оуэн Уилсон и Сальма Хайек; история разворачивается вокруг идеи параллельной реальности и поиска настоящего мира.

Наконец тяжелая рабочая неделя позади, а впереди – время для себя и перезагрузки. Поэтому стоит выбрать на вечер фильм, который поможет вам расслабиться и окунуться в интересную историю с увлекательным сюжетом.

Хорошим вариантом может стать просмотр фильма "Блаженство". В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и других преимуществах ленты.

Советуем Мстислава Чернова во второй раз номинировали на Премию Гильдии режиссеров США

Что известно о фильме "Блаженство"?

"Блаженство" – это фантастическая мелодрама, премьера которой состоялась в феврале 2021 года. Режиссером фильма стал Майкл Кэгилл. Это история, которая погружает зрителя в мир интриги, философских размышлений и параллельной реальности.

Фильм рассказывает о Греге – на первый взгляд, обычного человека, который пытается удержаться на плаву в жестокой реальности. Но в один момент его жизнь переворачивается с ног на голову после встречи с загадочной Изабель.

"Блаженство": смотрите онлайн трейлер фильма

Она убеждена, что мир, в котором живет человечество, – это искалеченная реальность, создана для страданий, и настоящий мир существует где-то за пределами этого ужаса.

Сначала Грег считает Изабель сумасшедшей, однако со временем события вокруг кардинально меняют его восприятие. В определенный момент их миры начинают опасно сталкиваться, и Грег и Изабель оказываются на распутье. Перед ними встает непростой выбор: остаться в жестокой, но знакомой реальности или рискнуть всем ради желанной жизни, где царят свобода и любовь, даже если этот мир может оказаться иллюзорным.

Главные роли в фильме исполнили:

  • Оуэн Уилсон – Грег
  • Сальма Хайек – Изабель
  • Мейделин Зима – Дорис
  • Дерон Хортон
  • Джордж Лендеборг-младший – Артур
  • Джошуа Леонард – Кэмерон
  • Неста Купер – Эмили Стив
  • Зисис – Бьорн
  • Дейн Каталано

Какие еще фильмы посмотреть на выходных?

Пока за окном – настоящая зимняя метель, а позади тяжелая рабочая неделя, для просмотра стоит выбрать фильмы, которые помогут создать соответствующее настроение. Это ленты с совершенно разными жанрами, актерскими составами и сюжетными линиями, что вдохновляют.

Среди фильмов, которые стоит выбрать для просмотра, если вы не хотите включать мелодраму "Блаженство", есть такие ленты:

  • "Этернавт"
  • "Снежное сообщество"
  • "Против льда"
  • "Три орешка для Золушки"
  • "Пусть снег идет"
  • "Незабываемое Рождество"

Выбирайте ленту для своего вечернего релакса по ссылке и наслаждайтесь атмосферой.