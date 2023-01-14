"Мужчина по имени Отто" – новая экранизация бестселлера "Мужчина по имени Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана от режиссера Марка Форстера, сообщает 24 Канал.

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Сюжет фильма "Мужчина по имени Отто"

Поначалу кажется, что главный герой Отто ненавидит людей. Он тот самый сосед, с которым не хочется встречаться. Мужчину раздражают какие-либо проявления радости и даже человечности. Больше Отто докучает Марисоль – беременная мама двоих детей, недавно поселившаяся в доме по соседству. От нее Отто постоянно получает просьбы и вопросы. Каждый день происходит что-то, что мешает ему побыть в тишине. Он даже пытается совершить самоубийство, но постоянно что-то мешает. Мужчина чувствует себя комфортно только тогда, когда приходит на могилу к своей жене, которая недавно умерла.

"Мужчина по имени Отто" 2023: смотрите трейлер онлайн

Справочно. Впервые бестселлер Фредрика Бакмана "Мужчина по имени Уве" экранизировали в 2015 году. Это сделал шведский режиссер и сценарист Ханнес Холм. Киноманы говорили, что лента никогда не сравнится с книгой, но есть и те, кто с увлечением просматривает фильм. Теперь ожидаем отзывы о голливудской экранизации с двукратным обладателем премии Оскар за лучшую мужскую роль – Томом Генксом.

Почему стоит посмотреть "Мужчина по имени Отто" в кинотеатрах

Киноманы, которые уже успели посмотреть премьеру, отмечают, что первая экранизация более эмоциональна и приближена к роману Фредрика Бакмана. Однако драматически комедийный сюжет Марка Форстера также не оставит вас равнодушными.

С актерами: Томом Генксом, Марианой Тревино, Рэйчел Келлер, Камероном Бриттоном, Мануэлем Рульфом вы испытаете разный спектр эмоций. Радость и уныние будут постоянно присутствовать, а концовка этой экранизации точно растрогает вас. Поэтому если вы до сих пор не решили, как провести время с семьей в выходной день, то поход на этот фильм станет прекрасной возможностью отвлечься от тяжелого настоящего.



Том Генкс в фильме "Мужчина по имени Отто" / Фото "Планета кино"

Напомним, сейчас в прокате есть и фильм "Аватар: Путь воды", премьеру которого киноманы ждали 13 лет. Через несколько недель лента Джеймса Кэмерона оказалась в десятке самых прибыльных фильмов всех времен.