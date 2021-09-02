Что известно о фильме

"Между небом и горами" – это документальный полнометражный фильм о работниках станции скорой помощи и жителях горной закарпатской глубинки. Именно тогда, когда весь мир остановился во время пандемии коронавируса, жители горного села Колочава, живут привычной жизнью. Только работники станции скорой помощи знают, что происходит на самом деле. Об этом сообщили Up Ua Studio.

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На днях картина получила третье место и специальную награду жюри Work in progress Одесского международного кинофестиваля. Фильм на индустриальной секции представили сам режиссер и продюсер Полина Герман.

Картина стала победителем 14-го питчинга Государственного агентства Украины по вопросам кино и получила государственное финансирование. Также картина создается при финансовой поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Для режиссера Дмитрия Грешко тема помощи людям и работы скорой не является новой. Его предыдущая документальная короткометражная картина "Спасите меня, доктор" о работе киевской станции скорой в новогоднюю ночь в 2020 году получила Специальный диплом жюри Национального конкурса 49-го Киевского МКФ "Молодость" и была признана Лучшим украинским фильмом Львовского международного фестиваля короткометражных фильмов Wiz-Art. Этой весной фильм вошел в альманах лучших украинских короткометражных фильмов "Украинская новая волна. Перезагрузка".

"Между небом и горами" 2021 год: смотрите трейлер

Что известно о Дмитрии Грешко

Дмитрий Грешко снимает документальное кино уже три года;

В 2019 году учился в киношколе "Заноза 2019" в г. Ужгород и окончил двухмесячные курсы авторского документального кино CinemaLab от Харьковской школы визуального искусства, под руководством Любви Дураковой и Алисы Коваленко;

В 2020 году, в Киеве, учился в школе документального кино Indie Lab 2020, кураторы – Дмитрий Тяжлов и Элла Штыка. С 2020 года принимает активное участие в организации мероприятий Закарпатской кинокомиссии для развития кинематографа в регионе и в создании Карпатского Международного горного кинофестиваля (CMIFF) в Ужгороде.

Фильмография

"66 сцен Ужгорода" (2018 год)

"Снежные Барсы Карпат" (2019 год)

"72 часа" (2019 год)

"Спасите меня, доктор" (2020 год)

"Между небом и горами" (2020 год)

Дмитрий Грешко также сам является и оператором-постановщиком ленты "Между небом и горами".



Дмитрий Грешко / Фото Up Ua Studio

Продюсер картины – Полина Герман. Она является основательницей кинокомпании UP UA Studio, продюсером полнометражного дебюта Саломеи Томощук "Между нами" с Ирмой Витовской и Анастасией Пустовит в главных ролях, продюсером фильма "Неприятность на 5baksiv" Мирослава Латика, продюсером короткометражного фильма "В радости и только в радости" Марины Рощиной (лучший украинский короткометражный фильм Одесского МКФ в 2018-м, лучший фильм Национального конкурса Киевского МКФ "Молодость" и Особое отличие Львовского международного фестиваля короткометражных фильмов Wiz-Art в 2019 году), короткометражных фильмов "Соль для моря" и "Homo Deus" и др. В 2020 и 2021 году Полина Герман реализовала проект "Киновернисаж под открытым небом", летний кинотеатр в парке им. Шевченко в Киеве, который нацелен на продвижение украинского кино.