Що відомо про фільм

"Між небом та горами" – це документальний повнометражний фільм про працівників станції швидкої допомоги та жителів гірської закарпатської глибинки. Саме тоді, як весь світ зупинився під час пандемії коронавірусу, жителі гірського села Колочава, живуть звичним життям. Тільки працівники станції швидкої допомоги знають, що відбувається насправді. Про це повідомили Up Ua Studio.

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Днями картина отримала третє місце та спеціальну відзнаку журі Work in progress Одеського міжнародного кінофестивалю. Фільм на індустріальній секції представили сам режисер та продюсерка Поліна Герман.

Картина стала переможцем 14-го пітчингу Державного агентства України з питань кіно та отримала державне фінансування. Також картина створюється за фінансової підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Для режисера Дмитра Грешка тема допомоги людям та роботи Швидкої не є новою. Його попередня документальна короткометражна картина "Врятуйте мене, лікарю" про роботу київської станції швидкої в новорічну ніч у 2020 році отримала Спеціальний диплом журі Національного конкурсу 49-го Київського МКФ "Молодість" та була визнана Найкращим українським фільмом Львівського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів Wiz-Art. Цієї весни фільм увійшов до альманаху найкращих українських короткометражних фільмів "Українська нова хвиля. Перезавантаження".

"Між небом та горами" 2021 рік: дивіться трейлер

Що відомо про Дмитра Грешко

Дмитро Грешко знімає документальне кіно вже три роки;

У 2019 році навчався в кіношколі "Скалка 2019" в м. Ужгород та закінчив двомісячні курси авторського документального кіно CinemaLab від Харківської школи візуального мистецтва, під керівництвом Любові Дуракової та Аліси Коваленко;

У 2020 році, в Києві, вчився у школі документального кіно Indie Lab 2020, куратори Дмитро Тяжлов та Елла Штика. З 2020 року бере активну участь в організації заходів Закарпатської кінокомісії для розвитку кінематографу в регіоні та у створенні Карпатського Міжнародного Гірського Кінофестивалю (CMIFF) в Ужгороді.

Фільмографія

"66 сцен Ужгорода" (2018 рік)

"Сніжні Барси Карпат" (2019 рік)

"72 Години" (2019 рік)

"Врятуйте мене, лікарю" (2020 рік)

"Між небом та горами" (2020 рік)

Дмитро Грешко також сам є і оператором-постановником стрічки "Між небом та горами".



Дмитро Грешко / Фото Up Ua Studio

Продюсерка картини – Поліна Герман. Вона є засновницею кінокомпанії UP UA Studio, продюсеркою повнометражного дебюту Соломії Томощук "Між нами" з Ірмою Вітовською та Анастасією Пустовіт у головних ролях, продюсеркою фільму "Халепа на 5baksiv" Мирослава Латика, продюсеркою короткометражного фільму "В радості, і тільки в радості" Марини Рощиної (найкращий український короткометражний фільм Одеського МКФ у 2018-му, найкращий фільм Національного конкурсу Київського МКФ "Молодість" та Особлива відзнака Львівського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів Wiz-Art у 2019 році), короткометражних фільмів "Сіль для моря" та "Homo Deus" тощо. У 2020 та 2021 році Поліна Герман реалізувала проєкт "Кіновернісаж просто неба", літній кінотеатр в парку ім. Шевченка в Києві, що націлений на промоцію українського кіно.