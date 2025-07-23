От блестящей карьеры до тяжелой болезни: биография легендарного "Крепкого орешка" Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис – популярный американский актер, которого точно все знают как звезду топовых боевиков. Однако его блестящую карьеру разрушила тяжелая болезнь.

Как отмечают иностранные СМИ, сегодня состояние Уиллиса стремительно ухудшается. Актер не может говорить, читать и даже передвигаться без посторонней помощи. В материале Кино 24 рассказываем биографию легендарного "Крепкого орешка".

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Что известно о жизненном пути Брюса Уиллиса?

Брюс Уиллис родился в Германии в семье американского солдата и немки. Никто из его семьи не имел творческой профессии. Отец работал сварщиком, а мать – в банке.

Уиллис с детства был очень активным юношей и уже тогда проявилось его желание к творческой профессии. Именно сцена помогла ему избавиться от заикания и проявляться по-настоящему. С этого момента он начал совмещать свое обучение с участием в драматических кружках, постановках.

Брюс поступил в университет, но совсем скоро его покинул и начал работать барменом. Именно там он случайно встретился с режиссером, который искал актера на эпизодическую роль. С этого началась карьера будущей звезды боевиков.

Как складывалась карьера Брюса Уиллиса?

В карьере Брюса Уиллиса случались и спады, и стремительные взлеты. Однако в самом начале творческого пути ему пришлось изрядно постараться для того, чтобы добиться успеха. В частности, он играл в малоизвестных театрах, исполнял эпизодические роли до момента, пока его не пригласили сниматься в телесериале "Детективное агентство "Лунный свет"".

После этого Уиллиса начали считать хорошим комиком, однако роль в боевике "Крепкий орешек" сделала его популярным на весь мир.

"Крепкий орешек": смотрите онлайн трейлер фильма

Вот в каких еще лентах сыграл Брюс Уиллис:

"Последний бойскаут" (1991),

"12 обезьян" (1995),

"Пятый элемент" (1997),

"Армагеддон" (1998),

"Шестое чувство" (1999),

"Неуязвимый" (2000),

"Город грехов" (2005),

"Петля времени" (2012).

Он является двукратным лауреатом прайм-тайма премии "Эмми", а также кавалером французского ордена Искусств и литературы.

Что известно о личной жизни Брюса Уиллиса?

Относительно личной жизни, то Брюс Уиллис точно имеет отличный вкус на женщин. Он был женат на блестящей актрисе Деми Мур, которая в 2025 году претендовала на Оскар за роль в фильме "Субстанция". У них родились три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут Лару Уиллис и Талула Бель Уиллис. Супруги считались образцовыми, но, несмотря на идеальную картинку, развелись.

В марте 2009 г. Брюс женился во второй раз – этот раз с британской моделью и актрисой Эммой Хеминг. У них также родились дочери.

В феврале 2023 года жена Уиллиса сообщила в социальных сетях, что 67-летнему актеру поставили диагноз – лобно-височная деменция. Известно, что вся семья сильно поддерживает Брюса и всегда находится рядом. Кстати, бывшая жена актера – Деми Мур – также является частой гостьей в доме экс-возлюбленного. Все они стараются дарить друг другу положительные эмоции и часто делятся фотографиями в соцсетях.

Болезнь Брюса Уиллиса: что известно?

Актер завершил свою карьеру еще в 2022 году после того, как ему диагностировали афазию – нарушение речи, вызванное поражением мозга. И уже в начале 2023-го его жена сообщила об ухудшении состояния: врачи обнаружили у Уиллиса фронтотемпоральную деменцию – тяжелое заболевание, которое поражает лобную и височную доли мозга.

В последнее время поклонники серьезно обеспокоены здоровьем легендарного "Крепкого орешка". В СМИ все чаще появляются сообщения о стремительном ухудшении его состояния. По данным иностранных изданий, Брюс уже не может самостоятельно говорить, читать или передвигаться.