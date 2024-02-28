Читайте в материале Кино 24 все детали о премии Оскар-2024 года и ожидайте самое громкое событие года в мире кино. Совсем скоро золотая статуэтка найдет своего нового владельца.
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Оскар-2024: что стоит знать о премии в этом году
Когда и где состоится церемония вручения Оскар-2024
96-е торжественное вручение премии Оскар от Академии кинематографических искусств и наук отметило лучшие фильмы, выпущенные в 2023 году. Это событие состоится в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, 10 марта 2024 года.
Кто будет ведущим шоу
Лауреат премии Эмми Джимми Киммел снова получил роль ведущего будущей церемонии вручения Оскара в 2024 году. Это уже четвертый случай, когда он будет вести церемонию.
Джимми уже был ведущим в 2017, 2018 и 2023 годах. Отметим, что больше церемоний проводили только Джонни Карсон (5 раз), Билли Кристал (9 раз) и Боб Хоуп (11 раз).
Оскар-2024: что известно о номинантах
23 января, наконец объявили номинантов на 96-ю ежегодную премию Оскар. Вот, как выглядят списки:
Лучший фильм
Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" претендует на Оскар-2024. Кинодрама от журналиста и режиссера Мстислава Чернова на сегодня признана одной из самых обсуждаемых и важных творений в истории украинского кинематографа. В этом фильме изображены сцены, которые позже стали символическими образами войны: трагические события с детьми, массовые захоронения, разрушения роддома и другие ужасы, вызванные российскими оккупантами.
"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма
- "Убить тигра"
- "Вечная память"
- "Четыре дочери"
- "Бобби Вайн: Народный президент"
Звезды, которые будут вручать награды Оскара-2024
Традиционно награды вручают победители премии, прежде всего прошлого года. Кажется, что этот год не является исключением из правила, поскольку в списке присутствуют несколько человек, которые побеждали в прошлом году. Вот, как выглядит перечень знаменитостей, которые будут вручать награды на Оскар-2024:
- Махершала Али
- Николас Кейдж
- Джейми Ли Кертис
- Брендан Фрейзер
- Джессика Лэнг
- Мэттью МакКонахи
- Лупита Нионго
- Аль Пачино
- Мишель Пфайффер
- Ке Хай Цюань
- Сэм Роквелл
- Мишель Йео
- Зендея