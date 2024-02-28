Читайте в матеріалі Кіно 24 усі деталі про премію Оскар-2024 року та очікуйте найгучнішу подію року у світі кіно. Зовсім скоро золота статуетка знайде свого нового власника.
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Оскар-2024: що варто знати про цьогорічну премію
Коли та де відбудеться церемонія вручення Оскар-2024
96-та урочиста подія вручення премії Оскар від Академії кінематографічних мистецтв і наук відзначила найкращі фільми, випущені у 2023 році. Ця подія відбудеться в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 10 березня 2024 року.
Хто буде ведучим шоу
Лауреат премії Еммі Джиммі Кіммел знову отримав роль ведучого майбутньої церемонії вручення Оскар у 2024 році. Це вже четвертий випадок, коли він вестиме церемонію.
Джиммі вже був ведучим у 2017, 2018 і 2023 роках. Зазначимо, що більше церемоній проводили лише Джонні Карсон (5 разів), Біллі Крістал (9 разів) та Боб Хоуп (11 разів).
Оскар-2024: що відомо про номінантів
23 січня, нарешті оголосили номінантів на 96-ту щорічну премію Оскар. Ось, як виглядають списки:
Найкращий фільм
Український фільм "20 днів у Маріуполі" претендує на Оскар-2024. Кінодрама від журналіста та режисера Мстислава Чернова на сьогодні визнана однією з найбільш обговорюваних і важливих творінь в історії українського кінематографа. У цьому фільмі зображено сцени, які пізніше стали символічними образами війни: трагічні події з дітьми, масові поховання, руйнування пологового будинку та інші страхіття, спричинені російськими окупантами.
"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Вбити тигра"
- "Вічна пам'ять"
- "Чотири дочки"
- "Бобі Вайн: Народний президент"
Зірки, які вручатимуть нагороди Оскара-2024
Традиційно нагороди вручають переможці премії, насамперед минулого року. Здається, що цей рік не є винятком з правила, оскільки у списку присутні кілька осіб, які перемагали торік. Ось, як виглядає перелік знаменитостей, які вручатимуть нагороди на Оскар-2024:
- Махершала Алі
- Ніколас Кейдж
- Джеймі Лі Кертіс
- Брендан Фрейзер
- Джессіка Ленг
- Меттью МакКонахі
- Лупіта Ніонго
- Аль Пачіно
- Мішель Пфайффер
- Ке Хай Цюань
- Сем Роквелл
- Мішель Єо
- Зендея