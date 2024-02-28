Оскар-2024 близко: все, что нужно знать о самой престижной кинопремии Голливуда

Приближается 96-я церемония награждения премии Оскар. Самое время узнать, когда и где будет проходить шоу, кто станет ведущим и какие фильмы претендуют на главную статуэтку кинематографа.

Читайте в материале Кино 24 все детали о премии Оскар-2024 года и ожидайте самое громкое событие года в мире кино. Совсем скоро золотая статуэтка найдет своего нового владельца.

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Оскар-2024: что стоит знать о премии в этом году

Когда и где состоится церемония вручения Оскар-2024

96-е торжественное вручение премии Оскар от Академии кинематографических искусств и наук отметило лучшие фильмы, выпущенные в 2023 году. Это событие состоится в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, 10 марта 2024 года.

Кто будет ведущим шоу

Лауреат премии Эмми Джимми Киммел снова получил роль ведущего будущей церемонии вручения Оскара в 2024 году. Это уже четвертый случай, когда он будет вести церемонию.

Джимми уже был ведущим в 2017, 2018 и 2023 годах. Отметим, что больше церемоний проводили только Джонни Карсон (5 раз), Билли Кристал (9 раз) и Боб Хоуп (11 раз).

Оскар-2024: что известно о номинантах

23 января, наконец объявили номинантов на 96-ю ежегодную премию Оскар. Вот, как выглядят списки:

Лучший фильм

"Американское чтиво"

"Анатомия падения"

"Барби"

"Оставленные"

"Убийцы цветочной полки"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Прошлые жизни"

"Бедные создания"

"Зона интересов"

Лучший актер:

Брэдли Купер, "Маэстро"

Колман Доминго, "Растин"

Пол Джаматти, "Оставленные"

Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Джеффри Райт, "Американское чтиво"

Лучший документальный фильм

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" претендует на Оскар-2024. Кинодрама от журналиста и режиссера Мстислава Чернова на сегодня признана одной из самых обсуждаемых и важных творений в истории украинского кинематографа. В этом фильме изображены сцены, которые позже стали символическими образами войны: трагические события с детьми, массовые захоронения, разрушения роддома и другие ужасы, вызванные российскими оккупантами.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убить тигра"

"Вечная память"

"Четыре дочери"

"Бобби Вайн: Народный президент"

Звезды, которые будут вручать награды Оскара-2024

Традиционно награды вручают победители премии, прежде всего прошлого года. Кажется, что этот год не является исключением из правила, поскольку в списке присутствуют несколько человек, которые побеждали в прошлом году. Вот, как выглядит перечень знаменитостей, которые будут вручать награды на Оскар-2024:

Махершала Али

Николас Кейдж

Джейми Ли Кертис

Брендан Фрейзер

Джессика Лэнг

Мэттью МакКонахи