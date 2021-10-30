Режиссеры никогда не обходили тему Хеллоуина, поскольку, жуткие фильмы и сериалы всегда приносили большую популярность. Такие ленты хорошо умеют пощекотать нервы, ускорить пульс, а из-за жутких кадров, часто не все могут досмотреть их до конца. Но, когда как не во время Хеллоуина, тем, кто хочет погрузиться в мир магии, добра и зла, таинственных артефактов, сверхспособностей и нескучных сцен – добро пожаловать выбирать из списка лучшую для себя картину и наслаждаться.
Не пропустите Лучшие сериалы 21 века по версии BBC
Внимание! Эти фильмы и сериалы нельзя смотреть с детьми из-за жестокости, ужасающих сцен и нецензурной лексики.
Фильмы, от которых становится жутко
Не дыши, 2021 год
Слепой пожилой мужчина живет как можно дальше от людей и воспитывает 11-летнюю внучку. Он, хоть и полностью не видит, – учит ребенка защищать себя и в любой критической ситуации найдет выход. Однажды трое молодых людей врываются в их дом и похищают девочку. Старик отправляется на поиски по своим правилам. Первая часть хоррора вышла в 2016 году. Над продолжением работали те же режиссеры, сценаристы и продюсеры.
"Не дыши 2": смотрите трейлер
Заклятие 3: По воле дьявола, 2021 год
Кинолента рассказывает жуткие истории террора, убийства и неизвестного зла, которое шокировало даже главных героев – опытных исследователей паранормальных сил Эда и Лорейн Уоррен (прототипы этих героев расследуют паранормальные ситуации). Все начинается с борьбы за душу мальчика. В основе сюжета – книга "Дьявол в Коннектикуте". Издание вышло в 1983 году и изображает жизнь Арне Шайен Джонсон, убившей своего домовладельца.
"Заклятие 3: По воле дьявола": смотрите трейлер
"Ведьма с Блэр: Новая глава", 2016 год
Это продолжение легендарной ленты "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света", которую, как известно, Стивен Кинг не смог досмотреть до конца. В картине идет речь о Джеймсе Донагью, брате девушки, пропавшей во время поисков ведьмы в лесах штата Мэриленд. Тогда трое студентов готовили свою курсовую работу о местной ведьме из Блэр.
"Ведьма с Блэр: Новая глава": смотрите трейлер
Хэллоуин. Ночь ужасов, 2018 год
Режиссер: Дэвид Гордон Грин
В главных ролях: Джейми Ли Кертис, Джуди Грир, Анди Матичак, Уилл Паттон
Рейтинг IMDb: 6,5
Оригинальное название: Halloween
Для Лори Строуд ночь Хэллоуина – давно уже не праздник и не несет ничего положительного. Ведь когда-то в 1978 году она чудом осталась жива после рук маньяка Майкла Майерса. Женщина не может жить спокойно, зная, что убийца может вернуться. Поэтому решает покончить с жизнью. Между тем Майкл неожиданно убегает из психбольницы и жаждет свежей крови.
"Хэллоуин. Ночь ужасов": смотрите трейлер
Прошлой ночью в Сохо, 2021
Молодая девушка, увлекающаяся дизайном одежды, таинственно попадает в изысканную атмосферу 1960-х годов и там встречает свонго кумира – непревзойденную певицу, которая только вот начинает карьеру. Впоследствии она понимает, что окружающая реальность превращается в жуткое действо, Лондон – совсем не такой, как кажется. Ужасная правда вынырнет наружу и покажет настоящие лица людей вокруг.
"Минувшей ночью в Сохо" 2021: смотрите трейлер
Прочь, 2017
Обычная ситуация, которая должна закончиться свадьбой, однако, не так все просто. Темнокожий парень вместе с любимой Роуз уезжает в другой город, чтобы познакомиться с ее семьей. Поведение родителей девушки очень странное и не понятное парню. Впоследствии его окружает много странных вещей и с каждой минутой в городке становится все труднее находиться.
"Прочь": смотрите трейлер
Сериалы, от которых становится жутко
Чаки, 2021 год, 1-й сезон
Ученик Джек Уэббер на уличные распродажи покупает себе куклу Чаки. Он и не подозревает о кровавом случае, который с ней произошел. Однако когда он осмыслит все – будет уже поздно. Маленькое чудовище будет пытаться уничтожить половину населения города.
"Чаки": смотрите трейлер
Ходячие мертвецы, 2021 год, 11-й сезон
В новом 11-м сезоне "Ходячих мертвецов" мы узнаем, кому удастся выжить, и снова увидим Мэгги, но к сожалению без Гленна. В целом сериал повествует о жизни семьи шерифа Рика Грайма.
"Ходячие мертвецы": смотрите трейлер 11-го сезона
Страна Лавкрафта, 2020 год, 1 сезон
Ветеран Корейской войны Атикус вместе с подругой детства и дядей отправляется на поиски отца в США. По пути он встречает монстров и все меняется.
Страна Лавкрафта: смотрите трейлер к сериалу