Режисери ніколи не оминали тему Геловіну, оскільки, моторошні фільми та серіали завжди приносили неабияку популярність. Такі стрічки добре вміють полоскотати нерви, пришвидшити пульс, а через моторошні кадри, часто не всі можуть додивитися їх до кінця. Але, коли як не в час Геловіну, тим, хто хоче поринути у світ магії, добра і зла, таємничих артефактів, надздібностей та не нудних сцен – ласкаво просимо обирати зі списку найкращу для себе картину і насолоджуватися.

Не пропустіть Найкращі серіали 21 століття за версією BBC

Увага! Ці фільми та серіали не можна дивитися з дітьми через жорстокість, страхітливі сцени та нецензурну лексику.

Сліпий дідусь живе якомога далі від людей і виховує 11-річну онуку. Він, хоч і повністю не бачить, – вчить дитину захищати себе і у будь-якій критичній ситуації знайде вихід. Одного разу, троє молодиків вриваються у їхній будинок і викрадають дівчинку. Старенький вирушає на пошуки за своїми правилами. Перша частина хорору вийшла у 2016 році. Над продовженням працювали ті ж режисери, сценаристи та продюсери.

"Не дихай 2": дивіться трейлер

The Conjuring: The Devil Made Me Do It