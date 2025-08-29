В сентябре выйдут долгожданные финальные серии "Уенздей", криминальный сериал "Черный кролик" с Джудом Лоу и нестандартная история любви на шоу знакомств. В материале Кино 24 читайте больше обо всех новинках Netflix в следующем месяце.

"Уенздей" 2 сезон, часть 2

Премьера: 3 сентября

События второго сезона сериала разворачиваются после того, как Уенздей возвращается в академию "Невермор" после насыщенного лета. Ее мать возглавляет школьный совет по приглашению нового директора. Девушка вдруг начинает видеть видения, в котором погибает ее лучшая подруга Энид. Уенздей готова на все, чтобы это предотвратить.

В августе вышли первые 4 серии, а уже в сентябре состоится премьера следующих и финальных эпизодов в сезоне.

"Уенздей" 2 сезон, часть 2: смотрите трейлер онлайн

"Любовь, афера, месть"

Премьера: 5 сентября

Мошенничество в романтических отношениях случается все чаще. Аферисты знакомятся с человеком и завоевывают его сердце лишь для того, чтобы украсть его деньги. В сериале жертва "Афериста с Tinder" Сесилия Фьеллхой и частный детектив Брианн Джозеф объединяются, чтобы другие пострадавшие смогли восстановить свою жизнь.

"Любовь, афера, месть": смотрите трейлер онлайн

"Не тот Париж"

Премьера: 12 сентября

В центре сюжета – девушка по имени Дон. Ее главная мечта – поступить в художественную школу во Франции. Поэтому когда появляется возможность принять участие в реалити-шоу в Париже, она сразу соглашается. Но когда самолет приземляется, участники понимают, что они далеко не во Франции, а в одноименном городе, что в штате Техас. Дон хочет выйти из реалити, но горячий ковбой-холостяк начинает разрушать ее план.

"Не тот Париж": смотрите трейлер онлайн

"Черный кролик"

Премьера: 18 сентября

Криминальный триллер рассказывает о Джейке, владельце ресторана Black Rabbit. Это заведение имело все шансы стать самым популярным в Нью-Йорке, но вдруг к бизнесу вернулся брат главного героя. Вместе с ним приходят не только проблемы, но и старые травмы, которые могут разрушить все то, над чем работал Джейк.

"Черный кролик": смотрите трейлер онлайн

"Проблемные"

Премьера: 25 сентября

Полицейский Алекс переезжает в маленький городок вместе с беременной женой. Здесь супругов ждет немало тайн. Алекс знакомится с девушками Эбби и Лейлой, которые учатся в лагере для проблемных подростков и хотят отсюда сбежать. В ходе расследования Алекс находит ту, которая может быть подозреваемой.

"Проблемные": смотрите трейлер онлайн

"Дом Гиннесса"

Премьера: 25 сентября

Автор сериала "Острые козырьки" Стивен Найт представит историю всемирно известной династии пивоваров, полную загадок и интриг. События происходят в XIX веке в Ирландии и Нью-Йорке. Основатель пивоварни Бенджамин Гиннес завещает семейное дело наследникам. Но на его место претендуют сразу четверо детей.

"Дом Гиннеса": смотрите трейлер онлайн

"Французский любовник"

Премьера: 26 сентября

В центре сюжета – красивый звездный актер Абель Камару (роль которого исполняет француз Омар Си, звезда фильма "1+1"). Он неожиданно пересекается с обычной официанткой, которая переживает непростые времена. У пары начинается роман, но сможет ли он пережить публичность актера?

"Французский любовник": смотрите трейлер онлайн