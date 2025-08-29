У вересні вийдуть довгоочікувані фінальні серії "Венздей", кримінальний серіал "Чорний кролик" з Джудом Лоу та нестандартна історія кохання на шоу знайомств. У матеріалі Кіно 24 читайте більше про всі новинки Netflix наступного місяця.

До слова Що подивитись на вихідних: 5 блискучих фільмів, які зможуть подужати лише найсміливіші глядачі

"Венздей" 2 сезон, частина 2

Прем'єра: 3 вересня

Події другого сезону серіалу розгортаються після того, як Венздей повертається до академії "Невермор" після насиченого літа. Її мати очолює шкільну раду на запрошення нового директора. Дівчина раптом починає бачити видіння, в якому гине її найкраща подруга Енід. Венздей готова на все, щоб цьому запобігти.

У серпні вийшли перші 4 серії, а вже у вересні відбудеться прем'єра наступних і фінальних епізодів у сезоні.

"Венздей" 2 сезон, частина 2: дивіться трейлер онлайн

"Любов, афера, помста"

Прем'єра: 5 вересня

Шахрайство у романтичних стосунках трапляється дедалі частіше. Аферисти знайомляться з людиною та завойовують її серце лиш для того, щоб вкрасти її гроші. У серіалі жертва "Афериста з Tinder" Сесілія Ф'єллхой і приватна детективка Бріанн Джозеф об'єднуються, щоб інші постраждалі змогли відновити своє життя.

"Любов, афера, помста": дивіться трейлер онлайн

"Не той Париж"

Прем'єра: 12 вересня

У центрі сюжету – дівчина на ім'я Дон. Її головна мрія – вступити до художньої школи у Франції. Тому коли з'являється можливість взяти участь у реаліті-шоу у Парижі, вона одразу погоджується. Та коли літак приземляється, учасники розуміють, що вони далеко не у Франції, а в однойменному місті, що в штаті Техас. Дон хоче вийти з реаліті, але гарячий ковбой-холостяк починає руйнувати її план.

"Не той Париж": дивіться трейлер онлайн

"Чорний кролик"

Прем'єра: 18 вересня

Кримінальний трилер розповідає про Джейка, власника ресторану Black Rabbit. Цей заклад мав усі шанси стати найпопулярнішим у Нью-Йорку, але раптом до бізнесу повернувся брат головного героя. Разом із ним приходять не лише проблеми, але й старі травми, що можуть зруйнувати все те, над чим працював Джейк.

"Чорний кролик": дивіться трейлер онлайн

"Проблемні"

Прем'єра: 25 вересня

Поліціянт Алекс переїжджає до маленького містечка разом з вагітною дружиною. Тут на подружжя чекає чимало таємниць. Алекс знайомиться з дівчатами Еббі та Лейлою, які навчаються у таборі для проблемних підлітків та хочуть звідси втекти. У ході розслідування Алекс знаходить ту, яка може бути підозрюваною.

"Проблемні": дивіться трейлер онлайн

"Дім Гіннесса"

Прем'єра: 25 вересня

Автор серіалу "Гострі картузи" Стівен Найт представить історію всесвітньо відомої династії пивоварів, що повна загадок та інтриг. Події відбуваються в XIX столітті в Ірландії та Нью-Йорку. Засновник пивоварні Бенджамін Гіннес заповідає сімейну справу спадкоємцям. Але на його місце претендують одразу четверо дітей.

"Дім Гіннеса": дивіться трейлер онлайн

"Французький коханець"

Прем'єра: 26 вересня

У центрі сюжету – вродливий зірковий актор Абель Камару (роль якого виконує француз Омар Сі, зірка фільму "1+1"). Він несподівано перетинається зі звичайною офіціанткою, яка переживає непрості часи. У пари розпочинається роман, але чи зможе він пережити публічність актора?

"Французький коханець": дивіться трейлер онлайн