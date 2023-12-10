Посмотреть кино и помочь армии: в Киеве состоится показ проекта "Война-ненажера"

Кинообъединение Babylon'13 приглашает на специальный показ серии фильмов из проекта "Война-ненажера". В нем собраны 10 историй разных авторов, которые рассказывают о своем опыте войны: пребывание в стабилизационных пунктах, потеря собратьев, тоска по дому и родным.

Об этом 24 Каналу рассказал продюсер и один из операторов цикла фильмов "Война-ненажера" Андрей Котляр, добавив, что показ состоится 14 декабря в 17:30 в кинотеатре "Октябрь". Для того чтобы забронировать место, нужно сделать донат по ссылке, которая есть на страницах организаторов.

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Как возникла идея

Кинообъединение Babylon'13 всегда находится в поиске новых форм общения со зрителем. Полномасштабная война привела к тому, что многие творческие люди ушли на фронт и сегодня служат в армии. Следовательно, было интересно экранизировать короткие литературные произведения украинских авторов, защищающих независимость Украины с оружием в руках.

Нам кажется, что украинское общество уже взросло до такого взрослого разговора на очень непростые темы,

– заметил Андрей Котляр.

Это экспериментальный проект, в котором объединили произведения этих авторов, и собственный документальный материал, который удалось запечатлеть на разных участках фронта по всей стране.

Какие истории рассказывают в эпизодах

В Babylon'13 входят разные режиссеры, с разным видением мира. Соответственно, методы работы и подходы также различаются. Например, одно из произведений показывает, как военные переживают обстрелы в окопах. Для того чтобы об этом рассказать, съемочная группа получила разрешение и поехала на позиции военных. Так удалось собственными глазами увидеть, как в этих окопах украинские защитники переживают обстрелы террористов.

Один из фильмов цикла посвящен писательнице Виктории Амелиний. Мы создали его на основе материала, снятого на месте попадания российской ракеты в Краматорске,

– добавил продюсер.

В другом фильме показано, как война влияет на экосистему, как минирование и постоянные обстрелы уничтожают украинскую природу.

На какую аудиторию рассчитан проект

Есть проекты, более направленные на международные институты, международную аудиторию. К примеру, они касаются военных преступлений России в Украине, потому что наши граждане и так находятся в контексте этих событий. Следовательно, некоторые фильмы создают с этим фокусом.

Что касается "Война-ненажера", то он также интересен иностранным деятелям, в контексте того, как мы объединяем поэзию, произведения украинских военных и видение людей творческих профессий, которые сегодня находятся в армии,

– заметил Котляр.

Следовательно, серию фильмов можно смотреть каждому. 7 частей из цикла уже доступны на ютуб-канале Babylon'13. Остальные презентуют до конца декабря.

Фильмы о российско-украинской войне