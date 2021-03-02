Comic-Con: как масштабный фестиваль комиксов и косплея будет проходить в 2021 году
Ежегодно в середине лета сторонники комиксов и косплея съезжаются в Сан-Диего, Калифорния. Ведь там проходит масштабный фестиваль Comic-Con.
Источник:The Hollywood Reporter
Но в 2021 году билеты в Сан-Диего покупать не придется. А людям, которые только мечтали попасть на фестиваль, будет не так обидно. Потому что Comic-Con-2021 состоится онлайн.
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Да, в этом году Comic-Con будет проходить исключительно виртуально. Хотя организаторы добавили, что в ноябре можно будет провести трехдневный мини-фестиваль, если ситуация с COVID-19 это позволит.
Таким образом Comic-Con пройдет без посетителей второй раз подряд. Онлайн-фестиваль запланирован на 23 – 25 июля.
Последние несколько месяцев нанесли большой вред как семьям, так и друзьям, и мы надеемся, что совместные усилия являются небольшим шагом к возвращению к прежнему формату нашего общения, позволяют не только почитать популярное искусство, но и дружбу, распространение образование и фанатского братства, которые являются неотъемлемой частью Comic-Con,
- говорится в заявлении.
Почему каждый фанат комиксов хочет попасть на Comic-Con хотя бы раз в жизни
- Впервые фестиваль Comic-Con прошел в 1970 году. Тогда в Сан-Диего просто решили организовать небольшое мероприятие, ориентированное на комиксы.
- Никто не ожидал, что это действо превратится в масштабное мероприятие, которое собирает гостей со всех уголков мира.
- Звезды, представители киностудий, сценаристы, писатели и художники общаются с фанатами, отвечают на их вопросы, анонсируют новые проекты, проводят автограф-сессии и просто разделяют с ними захват. Где еще можно увидеть Галь Гадот вживую в костюме Чудо-женщины? Правильно, нигде.
- Кроме культурной части на территории фестиваля действуют множество тематических аттракционов.
- В 2019 году Конгресс-центр в Сан-Диего, где проводили фестиваль, посетили 135 000 человек.
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