Ежегодно в середине лета сторонники комиксов и косплея съезжаются в Сан-Диего, Калифорния. Ведь там проходит масштабный фестиваль Comic-Con.

Но в 2021 году билеты в Сан-Диего покупать не придется. А людям, которые только мечтали попасть на фестиваль, будет не так обидно. Потому что Comic-Con-2021 состоится онлайн.

К теме Победители Золотого глобуса 2021: какие ленты стали лауреатами престижной премии

Да, в этом году Comic-Con будет проходить исключительно виртуально. Хотя организаторы добавили, что в ноябре можно будет провести трехдневный мини-фестиваль, если ситуация с COVID-19 это позволит.

Таким образом Comic-Con пройдет без посетителей второй раз подряд. Онлайн-фестиваль запланирован на 23 – 25 июля.

Последние несколько месяцев нанесли большой вред как семьям, так и друзьям, и мы надеемся, что совместные усилия являются небольшим шагом к возвращению к прежнему формату нашего общения, позволяют не только почитать популярное искусство, но и дружбу, распространение образование и фанатского братства, которые являются неотъемлемой частью Comic-Con,

- говорится в заявлении.

Почему каждый фанат комиксов хочет попасть на Comic-Con хотя бы раз в жизни