Comic-Con: як наймасштабніший фестиваль коміксів та косплею проходитиме у 2021 році
Щороку посеред літа прихильники коміксів та косплею з'їжджаються у Сан-Дієго, Каліфорнія. Адже там проходить наймасштабніший фестиваль Comic-Con.
Джерело:The Hollywood Reporter
Але у 2021 році квитки до Сан-Дієго купувати не доведеться. А людям, які лише мріяли потрапити на цей фестиваль, буде не так образливо. Тому що Comic-Con-2021 відбудеться онлайн.
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Так, Comic-Con у цьому році проходитиме виключно віртуально. Хоч організатори додали, що в листопаді можна буде провести триденний мініфестиваль, якщо ситуація з COVID-19 це дозволятиме.
Таким чином Comic-Con пройде без відвідувачів вдруге поспіль. Онлайн-фестиваль запланований на 23 – 25 липня.
Останні кілька місяців завдали великої шкоди як сім'ям, так і друзям, і ми сподіваємося, що спільні зусилля є невеликим кроком до повернення до колишнього формату нашого спілкування, що дозволяє не тільки вшановувати популярне мистецтво, але і дружбу, поширення освіту і фанатського братства, які є невід'ємною частиною Comic-Con,
– йдеться в заяві.
Чому кожен фанат коміксів хоче потрапити на Comic-Con хоча б раз в житті
- Вперше фестиваль Comic-Con пройшов у 1970 році. Тоді в Сан-Дієго просто вирішили організувати невеликий захід, орієнтований на комікси.
- Ніхто й не очікував, що це дійство перетвориться на масштабний захід, який збиратиме гостей з усіх куточків світу.
- Зірки, представники кіностудій, сценаристи, письменники та художники спілкуються з фанатами, відповідають на їхні запитання, анонсують нові проєкти, проводять автограф-сесії та просто розділяють з ними захоплення. Де ще можна побачити Галь Гадот наживо у костюмі Диво-жінки? Правильно, ніде.
- Окрім культурної частини на території фестивалю діє безліч тематичних атракціонів.
- У 2019 році Конгрес-центр у Сан-Дієго, де проводили фестиваль, відвідали 135 000 людей.
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