Щороку посеред літа прихильники коміксів та косплею з'їжджаються у Сан-Дієго, Каліфорнія. Адже там проходить наймасштабніший фестиваль Comic-Con.

Але у 2021 році квитки до Сан-Дієго купувати не доведеться. А людям, які лише мріяли потрапити на цей фестиваль, буде не так образливо. Тому що Comic-Con-2021 відбудеться онлайн.

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Так, Comic-Con у цьому році проходитиме виключно віртуально. Хоч організатори додали, що в листопаді можна буде провести триденний мініфестиваль, якщо ситуація з COVID-19 це дозволятиме.

Таким чином Comic-Con пройде без відвідувачів вдруге поспіль. Онлайн-фестиваль запланований на 23 – 25 липня.

Останні кілька місяців завдали великої шкоди як сім'ям, так і друзям, і ми сподіваємося, що спільні зусилля є невеликим кроком до повернення до колишнього формату нашого спілкування, що дозволяє не тільки вшановувати популярне мистецтво, але і дружбу, поширення освіту і фанатського братства, які є невід'ємною частиною Comic-Con,

– йдеться в заяві.

Чому кожен фанат коміксів хоче потрапити на Comic-Con хоча б раз в житті