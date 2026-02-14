Однако далеко не все являются сторонниками этого праздника. В материале 24 Канала мы расскажем, что стоит посмотреть в этот день тем, кто не любит День святого Валентина.

Что посмотреть на Netflix тем, кто не любит День Валентина?

Часто люди, которые недолюбливают День влюбленных и всю эту романтическую атмосферу, одновременно являются сторонниками мелодрам, романтических комедий и легких сюжетов, чтобы расслабиться. Поэтому в таком случае стоит выбрать для себя более острый вариант. В этом часто выручают детективы, боевики, драмы и триллеры.

В частности, на стриминговой платформе Netflix недавно состоялась премьера немецкого мини-сериала "Демаскированные". Лента вышла в свет 5 февраля и уже сегодня является одной из самых популярных среди украинских зрителей. В частности, она заняла третье место в топ-10 самых популярных сериалов, которые выбирают украинцы. Впереди – только четвертый сезон "Бриджертонов" и "Линкольн для адвоката".

Сериал соединил в себе сразу несколько жанров, которые точно понравятся поклонникам остросюжетных историй. Кроме того, его преимуществом является то, что он насчитывает всего 6 эпизодов, которые можно посмотреть за выходные.

Главные роли в сериале исполнили Сюзанна Вольф, Феликс Крамер, Сэмюэл Финци, Андреас Пичман, Генри Гюбхен и Майя Бонс.

О чем сюжет сериала "Демаскированные"?

Сюжет сериала, где маски срываются, разворачивается вокруг Саймона и Мерет. Они – бывшие спецагенты, которые решили наконец зажить спокойной жизнью и отойти от своих дел. Супруги создают конспиративную квартиру под названием "Гнездо" и планируют оказывать помощь всем, кто нуждается в защите.

"Демаскированные": смотрите онлайн трейлер сериала

Казалось бы, наконец все спокойно, и в один момент в их жизни снова появляется давний враг. Он постоянно напоминает о себе и не дает им покоя. Перед супругами возникает реальная опасность: на них начинается настоящая охота.

И эта угроза касается не только их, но и всех их близких. Поэтому действовать нужно немедленно и на опережение. Удастся ли им это – узнаете в финале этой киноистории.