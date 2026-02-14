Однак далеко не всі є прихильниками цього свята. У матеріалі 24 Каналу ми розповімо, що варто подивитися цього дня тим, хто не любить День святого Валентина.

Дивіться також 4 найгостріші фільми жахів на реальних подіях, які сподобаються фанатам "Тихої Нави"

Що подивитися на Netflix тим, хто не любить День Валентина?

Часто люди, які недолюблюють День закоханих і всю цю романтичну атмосферу, водночас є прихильниками мелодрам, романтичних комедій і легких сюжетів, щоб розслабитися. Тож у такому випадку варто обрати для себе більш гострий варіант. У цьому часто виручають детективи, бойовики, драми та трилери.

Зокрема, на стримінговій платформі Netflix нещодавно відбулася прем'єра німецького мінісеріалу "Демасковані". Стрічка вийшла у світ 5 лютого й уже сьогодні є однією з найпопулярніших серед українських глядачів. Зокрема, вона посіла третє місце у топ-10 найпопулярніших серіалів, які обирають українці. Попереду – лише четвертий сезон "Бріджертонів" та "Лінкольн для адвоката".

Серіал поєднав у собі одразу кілька жанрів, які точно сподобаються прихильникам гостросюжетних історій. Крім того, його перевагою є те, що він налічує лише 6 епізодів, які можна переглянути за вихідні.

Головні ролі у серіалі виконали Сюзанна Вольф, Фелікс Крамер, Семюел Фінці, Андреас Пічман, Генрі Гюбхен і Мая Бонс.

Про що сюжет серіалу "Демасковані"?

Сюжет серіалу, де маски зриваються, розгортається навколо Саймона та Мерет. Вони – колишні спецагенти, які вирішили нарешті зажити спокійним життям і відійти від своїх справ. Подружжя створює конспіративну квартиру під назвою "Гніздо" й планує надавати допомогу всім, хто потребує захисту.

"Демасковані": дивіться онлайн трейлер серіалу

Здавалося б, нарешті все спокійно, та в один момент у їхньому житті знову з'являється давній ворог. Він постійно нагадує про себе й не дає їм спокою. Перед подружжям постає реальна небезпека: на них розпочинається справжнє полювання.

І ця загроза стосується не лише їх, а й усіх їхніх близьких. Тому діяти потрібно негайно й на випередження. Чи вдасться їм це – дізнаєтеся у фіналі цієї кіноісторії.