Украинские артисты любят советовать своим сторонникам фильмы или сериалы после просмотра. Исключением не стал певец Владимир Дантес, который поделился впечатлениями от новой комедии Netflix "День" да ".

Артист отметил, что это обычная семейная комедия. Фильм Netflix рассмешил Владимира Дантеса, поэтому именно его он посоветовал для вечернего просмотра.

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Смотрел на Netflix фильм "День "да", обычную семейную комедию. Прекрасно подходит для вечернего просмотра. Мозг расслабился, улыбка на лице есть – чего еще надо?

– написал Владимир Дантес.

Также певец и ведущий раскрыл особую деталь сюжета, которая больше всего его поразила. В фильме "День "да" дети забирают у родителей телефоны и все гаджеты, которые могут их отвлекать. Владимир Дантес признался, что этот пункт из комедии он вряд ли смог повторить.

"В этом фильме родители 3 детей решают сделать день "да", когда дети на все (в адекватных рамках) получают ответ: "Да". Сначала этого дня дети забирают все гаджеты у родителей и мне кажется, это был самый жесткий пункт из всех. Я реально не понимаю, как провести день без телефона. Но очень хотел бы попробовать", – добавил он.

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"День "да": что известно о новинке Netflix

В центре событий комедии "День "да" оказывается обычн ы е американские супруги. Элисон берет больше обязанностей в воспитании 3 детей, а потому часто отказывает им во многих капризах. В то же время ее муж Карлос выступает своеобразным балансом, выполняя роль "доброго полицейского".

Устав от отказов, потомки предлагают родителям провести выходные по-другому. Всего на день Элисон и Карлос должны забыть о всевозможных запреты и соглашаться на предложения детей. Здесь, конечно, сохраняются определенные рамки, однако в основном главные герои попадают во много курьезных ситуаций из-за затеи.

Главные роли в фильме "День "да" выполнили:

Дженнифер Гарнер

Эдгар Рамирес

Дженна Ортега

Джун Рафаэль

Нат Факсон