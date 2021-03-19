Українські артисти полюбляють радити своїм прихильникам фільми чи серіали після перегляду. Винятком не став співак Володимир Дантес, який поділився враженнями від нової комедії Netflix "День "так".

Артист зазначив, що це звичайна сімейна комедія. Цей фільм Netflix розсмішив Володимира Дантеса, тому саме його він порадив для вечірнього перегляду.

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Дивився на Netflix фільм "День "так", звичайну сімейну комедію. Чудово підходить для вечірнього перегляду. Мозок розслабився, усмішка на обличчі є – чого ще треба?

– написав Володимир Дантес.

Також співак і ведучий розкрив особливу деталь сюжету, яка найбільше його вразила. У фільмі "День "так" діти забирають у батьків телефони і всі гаджети, які можуть їх відволікати. Володимир Дантес зізнався, що цей пункт із комедії він навряд чи зміг повторити.

"У цьому фільмі батьки 3 дітей вирішують зробити день "так", коли діти на все (в адекватних рамках) отримують відповідь: "Так". Спочатку цього дня діти забирають всі гаджети у батьків і мені здається, це був найжорсткіший пункт з усіх. Я реально не розумію, як провести день без телефона. Але дуже хотів би спробувати", – додав він.

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"День "так": що відомо про новинку Netflix

У центрі подій комедії "День "так" опиняється звичайне американське подружжя. Елісон бере більше обов'язків у вихованні 3 дітей, а тому часто відмовляє їм у багатьох примхах. Водночас її чоловік Карлос виступає своєрідним балансом, виконуючи роль "доброго поліцейського".

Втомившись від відмов, нащадки пропонують батькам провести вихідні по-іншому. Всього на день Елісон і Карлос мають забути про всілякі заборони і погоджуватись на пропозиції дітей. Тут, звісно, зберігаються певні рамки, однак здебільшого головні герої потрапляють у багато курйозних ситуацій через затію.

Головні ролі у фільмі "День "так" виконали:

Дженніфер Гарнер

Едгар Рамірес

Дженна Ортега

Джун Рафаель

Нат Факсон

"День "так": дивіться трейлер