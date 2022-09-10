Фильм входит в список лучших 50 фильмов украинского производства в мире. Он титруется на английском языке и бесплатно доступен онлайн. Об этом 24 канала рассказали создатели проекта.

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Сиквел-аллюзия одноименной повести Довженко в каждой серии-фильме освещает определенное событие, личность или тему на основе преимущественно видео очевидцев в формате мобильного кино. Он доступен онлайн в инстаграме, фейсбуке, телеграме и твитере.

"Украина в огне 2" / Ukraine on Fire 2: интересные факты о картине

"Украина в огне 2" – первый сериал о российской агрессии 2022 года, первая серия которого обнародована 1 марта. На 10 сентября 2022 года доступно 210 серий. Самая популярная – "Перерожденная в огне" (о ребенке, рожденном под обстрелами в Старобельске).

Название сериала – современная аллюзия на кинопоэму Довженко "Украина в огне" (1943 год). Огонь предстает одновременно разрушительной силой и животворной стихией Украины. Фильм – своеобразный сиквел и ответ на антиукраинский фильм "Украина в огне" (Ukraine on Fire) продюсера Оливера Стоуна, использовавшего долженковское название для пропутинских нарративов.

Любопытно. Соавтор проекта "Украина в огне 2" в интервью 24 каналу отмечал, что сейчас "у нас есть кинематографическая революция – эпоха, когда очевидец может фиксировать события, мгновенно обнародовать их, становясь сотворцем кино". Полное интервью читайте по ссылке.

В сериале оформлено около 20 циклов: по названию городов (Мариуполь, Чернигов, Херсон, Одесса, Харьков, Гостомель, Ахтырка и другие), "Русские военные преступления", "Казацкий драйв", "Украина – победитель", "Герои Украины", "Военная история любви" ("Любитесь, чернобровые"), "Бомбы как убийственная русская культура", "Последняя съемка", "Спасите мою школу", "Все для победы", "ЕвроМинута", "Народная душа" и другие.

Цикл "Последняя съемка (Last Shooting)" — о погибших из сфер кино и СМИ (например Брент Рено, Макс Левин, Паша Ли, Александра Кувшинова, Пьер Закревски, Вера Гирич, Александр Махов, Виктор Дедов, Евгений Сакун, Фредерик Леклерк-Имхофф, Мантас Кведаравичюс, Александр Суворов, Илья Чернилевский, Денис Бондарев, Игорь Гуденко, Алексей Чубашев, Юрий Олейник, Роман Жук).

Фильм создается преимущественно на основе видео очевидцев, титруется на английском. Он имеет удобный формат: хронометраж – 60 секунд, вертикальное изложение под экран телефона 9:16.

"Украина в огне 2" традиционно входит в топ украинских фильмов по версии IMDb – крупнейшей кинобазы в мире, продолжает получать положительные отзывы в мире.

Авторы не афишируются из соображений безопасности, инстаграм обозначает их как "Народ Украины".

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