Кино 24 собрало подборку шедевральных лент, которые обязательно стоит посмотреть каждому. День украинского кино – прекрасная возможность посвятить время этим фильмам.
"Тени забытых предков" (1965)
Режиссер: Сергей Параджанов
Два давних гуцульских семейных клана – Палийчуки и Гутенюки – враждуют между собой десятками лет. Но среди этих конфликтов зарождается светлая любовь – Иван и Маричка из этих семей влюбляются друг в друга.
Но им придется пройти немало испытаний, прежде чем их сердца воссоединятся. Их любовь многим не нравится, а Ивану придется отправиться на заработки.
"Тени забытых предков": смотрите трейлер онлайн
"Белая птица с черной отметиной" (1971)
Режиссер: Юрий Ильенко
События ленты происходят с 1937 до 1947 года на Буковине на фоне бурных политических изменений. Многодетный отец Лесь Звонарь живет в селе, опустошенное голодом и бедностью. Его старшие сыновья играют в оркестре и работают батраками, чтобы заработать денег. Всем им понравилась одна и та же девушка: красавица Дана, дочь священника. Но соревноваться они будут не только за ее сердце: приближается война.
"Белая птица с черной отметиной": смотрите трейлер онлайн
"Пропавшая грамота" (1972)
Режиссер: Борис Ивченко
Казак Василий возвращается домой в Диканьку. Но по селу проходит известие, что он должен доставить в Петербург грамоту для Екатерины. В дорогу его благословляет отец, также к Василию присоединяется запорожец Андрей.
Но злая ведьма похитила шапку казака, где хранилась грамота. Теперь главному герою надо найти пропажу и как можно быстрее доставить ее к царице.
"Пропавшая грамота": смотрите трейлер онлайн
"Поводырь" (2013)
Режиссер: Олесь Санин
События фильма разворачиваются в 30-х годах XX века. В советской Украине это время Голодомора и коллективизации. В центре сюжета – сын американского инженера Питер.
В руки его отца попали секретные документы о репрессиях, поэтому его убили. А мальчик Питер вынужден спасаться от преследователей. В этом ему помогает слепой кобзарь Иван. Парень пристает к музыканту и становится его поводырем.
"Поводырь": смотрите трейлер онлайн
"Атлантида" (2020)
Режиссер: Валентин Васянович
События ленты происходят в будущем, в 2025 году, через год после того, как завершилась война. Территории Донецкой и Луганской областей снова стали частью Украины, но теперь они непригодны для жизни, а местность – опустошена.
Главный герой – бывший военный, который страдает от посттравматического расстройства и пытается адаптироваться к новой реальности.
"Атлантида": смотрите трейлер онлайн
Нельзя забыть и о многих других украинских лент, которые должен посмотреть каждый украинец:
- "Земля" (1930, Александр Довженко)
- "Племя" (2014, Мирослав Слабошпицкий)
- "Каменный крест" (1968, Леонид Осыка)
- "Вавилон ХХ" (1972, Борис Ивченко)
- "За двумя зайцами" (1961, Виктор Иванов)
- "Мои мысли тихие" (2019, Антонио Лукич)
- "Колодец для жаждущих" (1965, Юрий Ильенко)
- "Земля голубая, будто апельсин (2020, Ирина Цилык)
- "Молитва за гетмана Мазепу" (2001, Юрий Ильенко)
- "Домой" (2019, Нариман Алиев).