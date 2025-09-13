Кино 24 собрало подборку шедевральных лент, которые обязательно стоит посмотреть каждому. День украинского кино – прекрасная возможность посвятить время этим фильмам.

"Тени забытых предков" (1965)

Режиссер: Сергей Параджанов

Два давних гуцульских семейных клана – Палийчуки и Гутенюки – враждуют между собой десятками лет. Но среди этих конфликтов зарождается светлая любовь – Иван и Маричка из этих семей влюбляются друг в друга.

Но им придется пройти немало испытаний, прежде чем их сердца воссоединятся. Их любовь многим не нравится, а Ивану придется отправиться на заработки.

"Тени забытых предков": смотрите трейлер онлайн

"Белая птица с черной отметиной" (1971)

Режиссер: Юрий Ильенко

События ленты происходят с 1937 до 1947 года на Буковине на фоне бурных политических изменений. Многодетный отец Лесь Звонарь живет в селе, опустошенное голодом и бедностью. Его старшие сыновья играют в оркестре и работают батраками, чтобы заработать денег. Всем им понравилась одна и та же девушка: красавица Дана, дочь священника. Но соревноваться они будут не только за ее сердце: приближается война.

"Белая птица с черной отметиной": смотрите трейлер онлайн

"Пропавшая грамота" (1972)

Режиссер: Борис Ивченко

Казак Василий возвращается домой в Диканьку. Но по селу проходит известие, что он должен доставить в Петербург грамоту для Екатерины. В дорогу его благословляет отец, также к Василию присоединяется запорожец Андрей.

Но злая ведьма похитила шапку казака, где хранилась грамота. Теперь главному герою надо найти пропажу и как можно быстрее доставить ее к царице.

"Пропавшая грамота": смотрите трейлер онлайн

"Поводырь" (2013)

Режиссер: Олесь Санин

События фильма разворачиваются в 30-х годах XX века. В советской Украине это время Голодомора и коллективизации. В центре сюжета – сын американского инженера Питер.

В руки его отца попали секретные документы о репрессиях, поэтому его убили. А мальчик Питер вынужден спасаться от преследователей. В этом ему помогает слепой кобзарь Иван. Парень пристает к музыканту и становится его поводырем.

"Поводырь": смотрите трейлер онлайн

"Атлантида" (2020)

Режиссер: Валентин Васянович

События ленты происходят в будущем, в 2025 году, через год после того, как завершилась война. Территории Донецкой и Луганской областей снова стали частью Украины, но теперь они непригодны для жизни, а местность – опустошена.

Главный герой – бывший военный, который страдает от посттравматического расстройства и пытается адаптироваться к новой реальности.

"Атлантида": смотрите трейлер онлайн

Нельзя забыть и о многих других украинских лент, которые должен посмотреть каждый украинец: