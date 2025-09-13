Кіно 24 зібрало добірку шедевральних стрічок, які обов'язково варто переглянути кожному. День українського кіно – чудова можливість присвятити час цим фільмам.
"Тіні забутих предків" (1965)
Режисер: Сергій Параджанов
Два давніх гуцульських сімейних кланів – Палійчуки та Гутенюки – ворогують між собою десятками років. Та серед цих конфліктів зароджується світла любов – Іван і Марічка з цих родин закохуються одне в одного.
Але їм доведеться пройти чимало випробовувань, перш ніж їхні серця возз'єднаються. Їхнє кохання багатьом не до вподоби, а Івану доведеться відправитись на заробітки.
"Тіні забутих предків": дивіться трейлер онлайн
"Білий птах з чорною ознакою" (1971)
Режисер: Юрій Іллєнко
Події стрічки відбуваються з 1937 до 1947 року на Буковині на тлі буремних політичних змін. Багатодітний батько Лесь Дзвонар живе у селі, що спустошене голодом і бідністю. Його старші сини грають в оркестрі та працюють наймитами, щоб заробити грошей. Усім їм сподобалась одна й та сама дівчина: красуня Дана, донька священника. Та змагатися вони будуть не тільки за її серце: наближається війна.
"Білий птах з чорною ознакою": дивіться трейлер онлайн
"Пропала грамота" (1972)
Режисер: Борис Івченко
Козак Василь повертається додому в Диканьку. Та по селу проходить звістка, що він має доставити до Петербурга грамоту для Катерини. У дорогу його благословляє батько, також до Василя приєднується запорожець Андрій.
Але зла відьма викрала шапку козака, де зберігалась грамота. Тепер головному герою треба знайти пропажу і якнайшвидше доставити її до цариці.
"Пропала грамота": дивіться трейлер онлайн
"Поводир" (2013)
Режисер: Олесь Санін
Події фільму розгортаються у 30-х роках XX століття. У радянській Україні це час Голодомору та колективізації. У центрі сюжету – син американського інженера Пітер.
До рук його батька потрапили секретні документи про репресії, тому його вбили. А хлопчик Пітер змушений рятуватися від переслідувачів. У цьому йому допомагає сліпий кобзар Іван. Хлопець пристає до музиканта і стає його поводирем.
"Поводир": дивіться трейлер онлайн
"Атлантида" (2020)
Режисер: Валентин Васянович
Події стрічки відбуваються у майбутньому, у 2025 році, через рік після того, як завершилась війна. Території Донецької й Луганської областей знову стали частиною України, але тепер вони непридатні для життя, а місцевість – спустошена.
Головний герой – колишній військовий, який страждає від посттравматичного розладу й намагається адаптуватись до нової реальності.
"Атлантида": дивіться трейлер онлайн
Не можна забути й про багато інших українських стрічок, які має подивитися кожен українець:
- "Земля" (1930, Олександр Довженко)
- "Плем'я" (2014, Мирослав Слабошпицький)
- "Камінний хрест" (1968, Леонід Осика)
- "Вавилон ХХ" (1972, Борис Івченко)
- "За двома зайцями" (1961, Віктор Іванов)
- "Мої думки тихі" (2019, Антоніо Лукіч)
- "Криниця для спраглих" (1965, Юрій Іллєнко)
- "Земля блакитна, ніби апельсин (2020, Ірина Цілик)
- "Молитва за гетьмана Мазепу" (2001, Юрій Іллєнко)
- "Додому" (2019, Наріман Алієв).