Кіно 24 зібрало добірку шедевральних стрічок, які обов'язково варто переглянути кожному. День українського кіно – чудова можливість присвятити час цим фільмам.

"Тіні забутих предків" (1965)

Режисер: Сергій Параджанов

Два давніх гуцульських сімейних кланів – Палійчуки та Гутенюки – ворогують між собою десятками років. Та серед цих конфліктів зароджується світла любов – Іван і Марічка з цих родин закохуються одне в одного.

Але їм доведеться пройти чимало випробовувань, перш ніж їхні серця возз'єднаються. Їхнє кохання багатьом не до вподоби, а Івану доведеться відправитись на заробітки.

"Тіні забутих предків": дивіться трейлер онлайн

"Білий птах з чорною ознакою" (1971)

Режисер: Юрій Іллєнко

Події стрічки відбуваються з 1937 до 1947 року на Буковині на тлі буремних політичних змін. Багатодітний батько Лесь Дзвонар живе у селі, що спустошене голодом і бідністю. Його старші сини грають в оркестрі та працюють наймитами, щоб заробити грошей. Усім їм сподобалась одна й та сама дівчина: красуня Дана, донька священника. Та змагатися вони будуть не тільки за її серце: наближається війна.

"Білий птах з чорною ознакою": дивіться трейлер онлайн

"Пропала грамота" (1972)

Режисер: Борис Івченко

Козак Василь повертається додому в Диканьку. Та по селу проходить звістка, що він має доставити до Петербурга грамоту для Катерини. У дорогу його благословляє батько, також до Василя приєднується запорожець Андрій.

Але зла відьма викрала шапку козака, де зберігалась грамота. Тепер головному герою треба знайти пропажу і якнайшвидше доставити її до цариці.

"Пропала грамота": дивіться трейлер онлайн

"Поводир" (2013)

Режисер: Олесь Санін

Події фільму розгортаються у 30-х роках XX століття. У радянській Україні це час Голодомору та колективізації. У центрі сюжету – син американського інженера Пітер.

До рук його батька потрапили секретні документи про репресії, тому його вбили. А хлопчик Пітер змушений рятуватися від переслідувачів. У цьому йому допомагає сліпий кобзар Іван. Хлопець пристає до музиканта і стає його поводирем.

"Поводир": дивіться трейлер онлайн

"Атлантида" (2020)

Режисер: Валентин Васянович

Події стрічки відбуваються у майбутньому, у 2025 році, через рік після того, як завершилась війна. Території Донецької й Луганської областей знову стали частиною України, але тепер вони непридатні для життя, а місцевість – спустошена.

Головний герой – колишній військовий, який страждає від посттравматичного розладу й намагається адаптуватись до нової реальності.

"Атлантида": дивіться трейлер онлайн

Не можна забути й про багато інших українських стрічок, які має подивитися кожен українець: