Головну роль у фільмі зіграв український актор Володимир Кравчук. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про нього та в яких ще стрічках можна побачити Володимира.

Що відомо про Володимира Кравчука?

Головну роль у фільмі "Ти – космос" втілив український актор, який сьогодні також є військовослужбовцем, Володимир Кравчук. Ви знаєте його з таких стрічок, як "Бурштинові копи", "Моя улюблена Страшко", "Щедрик" та інших.

До повномасштабної війни в Україні він активно будував свою кар'єру актора та коміка. Часто брав участь у театральних постановках, а після початку великої війни в Україні став на захист своєї країни й почав служити у лавах Збройних сил.

Спочатку Володимир служив у теробороні, півтора року був кулеметником 87-го батальйону 106-ї окремої бригади ТРО, а згодом став військовим кореспондентом на каналі Армія ТВ. Тож зараз він поєднує військову службу та роботу в театрі.

Перший час майже нікому не казав, що я актор. Не хотілося якихось поблажок чи окремого ставлення. Щоб не було розмов: мовляв, певно, не копає окопи, не ходить у наряди. Та й десь усередині я тоді думав, що, можливо, уже ніколи не повернусь до професії. Це був початок повномасштабної війни, і ніхто не розумів, наскільки ми зможемо втриматися, чи взагалі доживемо до якогось фіналу,

– розповідав Кравчук.

У Володимира Кравчука є родина. Він розповідав, що найважчим у службі на фронті для нього було те, що доводилося надовго розлучатися із рідними. На початку великої війни він вивіз свою дружину та синочка до Кам'янця-Подільського. На той момент хлопчику було два роки, а їхня розлука тривала сім місяців.

Що відомо про Володимира Кравчука у фільмі "Ти – космос"?

Роль у фільмі "Ти – космос" стала справжнім проривом для Володимира, адже глядачі активно відзначають блискучу акторську гру та емоційне наповнення, яким Кравчуку вдалося прикрасити свого персонажа Андрія. Тож не дивно, що за цю роль він отримав приз грецького кінофестивалю в номінації "Найкращий актор".

Це історія про космічного далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який возить ядерні відходи із Землі на супутник Юпітера. Якщо говорити про мої відчуття: це фільм про дуже давнє, майже архаїчне бажання бути людиною для іншої людини. Навіть тоді, коли це вже ніби й формально не потрібно,

– коментував свою роль Володимир.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Наразі стрічку можна переглянути лише в кінотеатрах. Але усім кіноманам, без сумніву, варто це зробити.