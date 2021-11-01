"Дюну" выдвинули на Оскар 2022 в 14 категориях – официальное заявление Warner Bros.

На сайте кинокомпании Warner Bros. предлагает Американской киноакадемии рассмотреть фильм "Дюна" режиссера Дэнни Вильнева на получение премии Оскар в 2022 году в 14 номинациях.

Мировая премьера фильма "Дюна" состоялась на Венецианском кинофестивале 2021 года в сентябре. В кинотеатрах мир увидел картину 14 октября 2021 года. Стоит напомнить, что в Украине премьера фильма состоялась раньше на месяц – 16 сентября 2021 года.

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Фильм режиссера Дени Вильнева хотят видеть в следующих номинациях:

Лучший фильм,

Лучший режиссер,

Лучший адаптированный сценарий,

Лучшая мужская роль – Тимоти Шаламе,

Лучшая женская роль второго плана – Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Ремплинг,

Лучшая мужская роль второго плана – Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Стивен МакКинли Хендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем,

Лучшая работа оператора,

Лучший монтаж – художник-постановщик,

Лучший грим и прически,

Лучший звук,

Лучшие костюмы,

Лучшие визуальные эффекты,

Лучший звук,

Лучший саундтрек – Ханс Циммер.

Сюжет "Дюны"

События фильма происходят в далеком будущем. История рассказывает о герцоге Лето Атрейдеса (Оскар Айзек), который получил контроль над пустынной планетой Арракис – крайне ценной, ведь здесь находится единственный источник самого редкого и ценного вещества во вселенной – специи. Эта специя помогает путешествовать по Вселенной, ведь наделяет сознание человека важным даром обновления и уникальными умственными способностями.

Однако Арракис наполнен гигантскими червями, которые нападают на добытчиков специи. Сын герцога Лето – Пол (Тимоти Шаламе) будет вынужден отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить контроль над Арракисом и специей.

"Дюна" 2021: смотрите трейлер фильма

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