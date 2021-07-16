Всю личную жизнь Джулия Робертс и ее муж Дэниел Модер держат вне глаз СМИ. Поэтому появление на красной дорожке в Каннах их дочери вызвало много эмоций у пользователей сети.

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Почему дочь Джулии Робертс появилась в Каннах?

Дебют Хейзел состоялся на красной ковровой дорожке, которую она прошла с отцом на премьеру фильма Шона Пенна "День флага" на Каннском кинофестивале. Дэниел выступил оператором в фильме-премьере.

Особый шквал обсуждений вызвал образ, который выбрала Хейзел для красной дорожки. Она примерила свободное платье макси со светлым кружевным цветочным узором.

Как отреагировали в сети на образ Хейзел

Некоторых пользователей соцсетей он привел в восторг. "Настоящая красавица", "Такая свежая", "Наконец-то я вижу в Голливуде 16-летнюю девушку, которая выглядит 16-летней. Удивительная, без макияжа, просто обычный подросток", – написали в комментариях.

Правда, некоторые все же решили, что Хейзел стоило бы одеться иначе, потому что кое-кому ее светло-желтое длинное платье напомнило "ночную рубашку из гардероба бабушки".