Все особисте життя Джулія Робертс та її чоловік Денієл Модер тримають поза очима ЗМІ. Тож поява на червоній доріжці у Каннах їхньої дочки викликала багато емоцій у користувачів мережі.

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Чому донька Джулії Робертс з'явилась у Каннах?

Дебют Хейзел відбувся на червоній килимовій доріжці, яку вона пройшла з батьком на прем'єру фільму Шона Пенна "День прапора" на Каннському кінофестивалі. Денієл виступив оператором у фільмі-прем'єрі.

Особливий шквал обговорень викликав образ, який обрала Хейзел для червоної доріжки. Вона обрала вільну сукню максі зі світлим мереживним квітковим візерунком.

Як відреагували в мережі на образ Хейзел

Деяких користувачів соцмереж він привів у захват. "Справжня красуня", "Така свіжа", "Нарешті я бачу в Голлівуді 16-річну дівчину, яка виглядає 16-річною. Дивовижна, без макіяжу, просто звичайний підліток", – написали в коментарях.

Щоправда, деякі все ж вирішили, що Хейзел варто було б одягнутися інакше, тому що декому її світло-жовта довга сукня нагадала "нічну сорочку з гардероба бабусі".