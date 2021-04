В день премьеры документального фильма The Queen Unseen авторы проекту решили подогреть интерес зрителей к ленте. Поэтому в сети опубликовали уникальные кадры с Елизаветой ІІ и принцем Филиппом, которых раньше не было в сети.

Фильм The Queen Unseen представляют 8 апреля 2021 года. В документальной ленте решили показать, что Елизавета II – не только королева одного из самых влиятельных государств мира, но и любящая жена и мама, а также любительница природы.

О чем будет фильм The Queen Unseen

Турне Елизаветы II и Филиппа в 1953 году

Уникальные кадры авторы проекту взяли из домашнего архива королевской семьи. Многие ролики снятые в 1953 году, когда Елизавета II с супругом Филиппом на 6 месяцев покинули Великобританию, оставив во дворце детей. Тогда королевская чета мало масштабное мировое турне и посетила страны Содружества наций. Из- за плотного графика уделять время потомкам пара не могла бы.

Именно потому, что Чарльз и Анна не поехали с Ее Величеством, Елизавета II взяла с собой оператора, который снимал на камеру это путешествие. Уже дома королева показывала детям ролики заграницы.



Елизавета II на кадрах из фильма / Фото Express

Вообще материнство изменило Елизавету II. Ее Величество меняла график, чтобы находить время на детей. Биограф Джейн Ридли расскажет в фильме, особенно это было заметно, когда в 1964 году на свет появился принц Эдвард.

Когда родился Эдвард, королева сразу же внесла коррективы в свой привычный график. Она перенесла свою еженедельную встречу с премьер-министром во вторник, чтобы у нее было время на то, чтобы поиграть с детьми и уложить их спать, – рассказала Джейн Ридли.



Елизавета II с сыном / Фото Express

Рождество в Новой Зеландии

Часть документального фильма посвящена визиту королевской семьи к генерал-губернатору Новой Зеландии Чарльзе Уиллоуби. В его имении Елизавета II и принц Филипп встретили Рождество.

Принц Филипп и королева Елизавета II приготовили много подарков. Тогда они были очень молодыми и долго проводили время вдали от своего дома в Англии. Им было очень непросто оставить детей на столько времени,

– вспоминала дочь Чарльза Уиллоуби, которой тогда было 10 лет.

Именно с Сарой супруги проводили немало времени. Поэтому на эксклюзивных кадрах из фильма можно увидеть, как принц Филипп отдыхает с девушкой у бассейна и катает ее на надувном матрасе. А вот Елизавета II даже в такой приватной обстановке отказалась от купаний, не желая показываться на камеру в купальнике.



Принц Филипп играет в бассейне с дочерью Чарльза Уиллоуби / Фото Express

Елизавета II и природа

Также авторы фильма The Queen Unseen раскроют и любовь королевы Елизаветы II к природе. Особое внимание Ее Величество всегда уделяла лошадям, которые являются излюбленными ее животными. Также на территории Виндзорского дворца расположена ферма с коровами, куда наведывалась королева. Представитель Елизаветы II отметил в фильме, что монарх более комфортно чувствует себя подальше от городского шума.

Работа королевы Елизаветы II

Частично покажут в документальном фильме и рабочие встречи Елизаветы II. В частности, на уникальных кадрах можно будет увидеть ранее не публиковавшиеся ролики из беседы Ее Величества с президентами, политиками и тому подобное. Раскроют интересные детали и о дружбе королевы с фермером Доном Фергюсоном.

The Queen Unseen: смотрите трейлер