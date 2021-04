У день прем'єри документального фільму The Queen Unseen автори проєкту вирішили підігріти цікавість глядачів до стрічки. Відтак у мережі опублікували унікальні кадри з Єлизаветою ІІ і принцом Філіпом, яких раніше не було у мережі.

Фільм The Queen Unseen презентують 8 квітня 2021 року. У документальній стрічці вирішили показати, що Єлизавета ІІ – не тільки королева однієї з найвпливовіших держав світу, але й любляча дружина і мама, а також любителька природи.

Про що буде фільм The Queen Unseen

Турне Єлизавети ІІ і Філіпа у 1953 році

Унікальні кадри автори проєкту взяли із домашнього архіву королівської родини. Чимало роликів відзняті в 1953 році, коли Єлизавета ІІ з чоловіком Філіпом на 6 місяців покинули Велику Британію, залишивши у палаці дітей. Тоді королівське подружжя мало масштабне світове турне та відвідало країни Співдружності націй. А через щільний графік приділяти час нащадкам пара не могла б.

Саме через те, що Чарльз і Анна не поїхали з Її Величністю, Єлизавета ІІ взяла із собою оператора, який знімав на камеру цю мандрівку. Вже вдома королева показувала дітям ролики закордону.



Єлизавета ІІ на кадрах з фільму / Фото Express

Взагалі материнство змінило Єлизавету ІІ. Її Величність змінювала графік, щоб знаходити час на нащадків. Біограф Джейн Рідлі розкаже у стрічці, що особливо це було помітно, коли у 1964 році на світ з'явився принц Едвард.

Коли народився Едвард, королева одразу ж внесла корективи у свій звичний графік. Вона перенесла свою щотижневу зустріч з прем'єр-міністром у вівторок, щоб у неї був час на те, щоб пограти з дітьми і укласти їх спати, – розповіла Джейн Рідлі.



Єлизавета ІІ з сином / Фото Express

Різдво у Новій Зеландії

Частина документального фільму присвячена візиту королівської сім'ї до генерал-губернатора Нової Зеландії Чарльза Віллоубі. У його маєтку Єлизавета ІІ і принц Філіп зустріли Різдво.

Принц Філіп і королева Єлизавета ІІ приготували багато подарунків. Тоді вони були дуже молодими і довго проводили час далеко від свого дому в Англії. Їм було дуже непросто залишити дітей на стільки часу,

– згадувала донька Чарльза Віллоубі, якій тоді було 10 років.

Саме із Сарою подружжя проводило не мало часу. Відтак на ексклюзивних кадрах з фільму можна побачити, як принц Філіп відпочиває з дівчиною біля басейну і катає її на надувному матраці. А от Єлизавета ІІ навіть в такій приватній атмосфері відмовилась від купань, не бажаючи показуватись на камеру в купальнику.



Принц Філіп грає у басейні з донькою Чарльза Віллоубі / Фото Express

Єлизавета ІІ і природа

Також автори фільму The Queen Unseen розкриють і любов королеви Єлизавети ІІ до природи. Особливу увагу Її Величність завжди приділяла коням, які є улюбленими її тваринами. Також на території Віндзорського палацу розташована ферма з коровами, куди навідувалась королева. Представник Єлизавети ІІ зазначив у фільмі, що монарх більш комфортно почувається подалі від міського галасу.

Робота королеви Єлизавети ІІ

Частково покажуть у документальному фільмі і робочі зустрічі Єлизавети ІІ. Зокрема, на унікальних кадрах можна буде побачити раніше не публіковані ролики з бесіди Її Величності з президентами, політиками, тощо. Розкриють цікаві деталі і про дружбу королеви з фермером Доном Фергюсоном.

The Queen Unseen: дивіться трейлер

Ексклюзивні кадри з фільму The Queen Unseen / Фото The Telegraph, The Daily Mail